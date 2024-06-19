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博愛座讓位吵不停！苦苓想發起「佔領博愛座」運動：該改名特別座

▲台灣近期連續發生因「博愛座」讓座問題而產生的爭議，共同點皆是年邁長者要求「身體有狀況」的年輕人進行讓位。（圖／翻攝《爆怨公社》）
▲台灣近期連續發生因「博愛座」讓座問題而產生的爭議，共同點皆是年邁長者要求「身體有狀況」的年輕人進行讓位。（圖／翻攝《爆怨公社》）

記者潘毅／綜合報導

近期北捷連續發生因「博愛座」讓座而產生的爭議，共同點皆是年邁長者要求「身體有狀況」的年輕人進行讓位，這也讓「博愛座該不該廢除」的話題再次成為全民關注焦點。對此，作家苦苓更發起「佔領博愛座運動」，並建議正名為特別座，就不會造成如此多的爭議性。

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回顧近期爭議，先是6月11日「發生OL上班12小時搭車被逼讓出博愛座」事件，之後開始連環爆，之後在北捷又出現75歲王姓老翁要求29歲男子讓座，甚至還動手打年輕人巴掌，引爆車廂其他人出聲幫腔。

▲因博愛座產生糾紛的事件層出不窮，博愛座否除與否再度掀起討論。（圖／NOWnews資料照）
▲因博愛座產生糾紛的事件層出不窮，博愛座否除與否再度掀起討論。（圖／NOWnews資料照）
作家苦苓看到一系列事件後，也忍不住在臉書上發文表示，應該發起一個「佔領博愛座」的運動，並認為「我也一樣花錢買票，為什麼有座位不能坐？有需要的人自己去找有愛心的人讓座，相信溫情一定滿人間，但我就是不想站起來讓座⋯不行嗎？」

苦苓今（19）日又建議「即刻取消博愛座」，還嘗試擬定「大衆運輸座位使用條例修正草案」，包含6大重點：

1、全面取消博愛座，改名為「特別座」。

2、不論車廂內是否坐滿，一般乘客皆不允許使用特別座。

3、如有老人、殘障、病患、孕婦、幼童或自覺身體狀況不佳者，請先向站務人員索取「特別座貼紙」。

4、凡身上貼有特別座貼紙者，始得乘坐特別座；如特別座已坐滿，則請依先後順序乘坐。

5、未貼特別座貼紙而擅自乘坐特別座者，處以台幣300元至600元罰款。

6、自願讓座給無座位之貼有特別座貼紙者，可用手機現場拍照為證，向站務人員索還該趟車資。

▲作家苦苓看到一系列事件後，也忍不住在臉書上發文表示，應該發起一個「佔領博愛座」的運動。（圖／苦苓臉書）
▲作家苦苓看到一系列事件後，忍不住在臉書上發文表示，應該發起一個「佔領博愛座」的運動。（圖／苦苓臉書）
貼文曝光後，引發大批網友討論：「博愛座取消我同意，但修正改名有點太麻煩了」、「跟夜間婦女專用車廂一樣弄一個老人專用車廂，進去裡面的就是比年次」、「出手打人還說自己身體不好，是我也不甘願讓」、「日本的老人家被讓座還會生氣呢！因為不想被當身體不好，民情差真多」。

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