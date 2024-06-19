博愛座讓位吵不停！苦苓想發起「佔領博愛座」運動：該改名特別座

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作家苦苓看到一系列事件後，也忍不住在臉書上發文表示，應該發起一個「佔領博愛座」的運動，並認為「我也一樣花錢買票，為什麼有座位不能坐？有需要的人自己去找有愛心的人讓座，相信溫情一定滿人間，但我就是不想站起來讓座⋯不行嗎？」
苦苓今（19）日又建議「即刻取消博愛座」，還嘗試擬定「大衆運輸座位使用條例修正草案」，包含6大重點：
1、全面取消博愛座，改名為「特別座」。
2、不論車廂內是否坐滿，一般乘客皆不允許使用特別座。
3、如有老人、殘障、病患、孕婦、幼童或自覺身體狀況不佳者，請先向站務人員索取「特別座貼紙」。
4、凡身上貼有特別座貼紙者，始得乘坐特別座；如特別座已坐滿，則請依先後順序乘坐。
5、未貼特別座貼紙而擅自乘坐特別座者，處以台幣300元至600元罰款。
6、自願讓座給無座位之貼有特別座貼紙者，可用手機現場拍照為證，向站務人員索還該趟車資。
貼文曝光後，引發大批網友討論：「博愛座取消我同意，但修正改名有點太麻煩了」、「跟夜間婦女專用車廂一樣弄一個老人專用車廂，進去裡面的就是比年次」、「出手打人還說自己身體不好，是我也不甘願讓」、「日本的老人家被讓座還會生氣呢！因為不想被當身體不好，民情差真多」。