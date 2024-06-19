獨家／孫安佐「持有瓦斯槍」如為非法製造！最高刑罰恐處無期徒刑
藝人孫鵬住家今（19）日遭台北市警方及檢調人員進行搜索，住家被查扣了部分火藥及匕首，兒子孫安佐被帶回偵訊，不排除可能與先前在北市信義區亮出火槍有關，《NOWnews今日新聞》記者詢問律師黃帝穎，若孫安佐持有的瓦斯槍是「非法瓦斯槍械」，依法可處3年以上10年以下有期徒刑，且若未經許可製造、販賣槍械，恐處無期徒刑或7年以上有期徒刑。
記者李欣容／台北報導
律師黃帝穎指出，孫安佐持有瓦斯槍部分，要看是否屬於合法安全持有，如果是非法瓦斯槍械，依據《槍砲彈藥管制條例》第8條規定「未經許可…持有…第一項所列槍砲者（瓦斯槍），處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣7百萬元以下罰金。」
黃帝穎指出，研發槍械部分，依據《槍砲彈藥管制條例》第 7條規定「未經許可，製造、販賣或運輸制式或非制式..手槍，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，併科新臺幣3千萬元以下罰金。」但刑事警察局會測試瓦斯槍的殺傷力，不一定會直接構成犯罪，黃帝穎律師仍提醒，《槍砲彈藥管制條例》的刑責偏重，應慎重看待。
孫安佐16日凌晨和朱姓經紀人現身信義區夜店，經紀人身上還背著瓦斯火槍，面對記者詢問，經紀人表示，「孫安佐最近想要研發他的火槍，今天也在外面工作實測火槍，最近都是在研發一些冷兵器的東西。」警方表示後續將通知朱男到案，並將瓦斯火槍送驗，也不排除通知孫安佐到案說明，以釐清是否有違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、《社會秩序維護法》之嫌。