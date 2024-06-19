孫安佐移送北檢畫面曝！戴墨鏡、鴨舌帽 面對媒體不發一語
藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐近期頻頻登上新聞版面，日前與朱姓經紀人攜帶瓦斯火槍到台北市信義區，引發社會關注，今（19）日一早北檢指揮北市刑大前往孫安佐、朱姓經紀人住處搜索，當場查扣火藥及匕首，搜索期間狄鶯、孫鵬也在場，後續由孫鵬陪同孫安佐前往應訊；稍早孫安佐被移送台北地檢署時，只見他頭戴鴨舌帽、墨鏡，身穿紅褲、無袖上衣，面對媒體一言不發，父親孫鵬則雙手合十，表示完全配合調查。
記者孫唯容／綜合報導
16日，孫安佐和朱姓經紀人攜帶瓦斯火槍現身信義區，警方事前掌握訊息後全程監控，雖然兩人在現場並未展示、點火，但仍然需調查是否涉及不法，以及瓦斯槍是否有殺傷力；朱男於18日獨自前往三張犁派出所應訊，訊後他表示，火槍沒有插上瓦斯罐，即使扣動扳機火也不會點燃，兩人也正在研發冷兵器和新型火槍，計劃於8月底舉辦一場名為「拯救世界」的慈善活動，屆時會展示這些武器。
今天上午9時許北市刑大兵分二路，前往孫安佐北投住處與朱姓經紀人住處展開搜索，並在孫安佐家中搜出火藥、刀械，將進一步釐清是否為違禁物品；據了解，檢警執行搜索行動時，孫安佐父母孫鵬、狄鶯都在家，並由孫鵬陪同兒子前往台北市刑大接受訊問，全案朝《槍砲彈藥刀械管制條例》方向偵辦。
稍早市刑大警詢完畢，孫安佐後續移送台北地檢署，他走出刑大時，頭戴鴨舌帽、墨鏡，身穿紅褲、無袖上衣，面對鏡頭一言不發。父親孫鵬則雙手合十，表示完全配合調查。