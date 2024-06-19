民眾黨掉160萬小草？柯文哲認了民調下滑：找到定位、說明要時間
台灣民意基金會18日公布民調，從2024大選過後，民眾黨支持度下滑8.2個百分點，推估民眾黨流失近160萬個「小草」。對此，民眾黨主席柯文哲今（19）日坦承，自己非常清楚民調有掉，「我還在想說怎麼樣在兩黨夾殺之下找到定位」，向民眾以務實理性的方式說明國家方向。
記者林詠青／台北報導
最新多份民調顯示，民眾黨支持度有下滑趨勢。民眾黨主席柯文哲今天回應，找到定位跟老百姓說明民眾黨想要的國家方向需要時間。他進一步指出，「老實講仇恨動員是最快的」，就像藍營黨產案的議題，其實「救國團」跟「黨產」不是完全等號，但要思考怎麼跟老百姓說明。
先前藍營提案修《黨產條例》，民眾黨團8人全部缺席投票，立委陳昭姿事後表示，自己其實很想投反對票。柯文哲表示，對於陳昭姿和黨團總召黃國昌來說，黨產案其實沒什麼好談的，有人罵他們怎麼會支持黨產案翻案？柯文哲說，其實這不是翻案，「是在講怎麼讓救國團可以運作」。
柯文哲進一步說明，「民進黨要把救國團全部消滅不對，國民黨要全部翻供、連黨產都要回來，這也不對，當然要找一個中間的方法。」特別黨展案本來就不是民眾黨的優先法案，其實事先也沒有仔細討論過要怎麼做。「但很清楚，國民黨跟民進黨版本都不對，只是讓國家陷入對立。」