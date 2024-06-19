北捷再爆博愛座糾紛！老翁掌摑男子逼讓座　乘客嗆：再活也沒幾年

滴妹男友遭爆經營千萬賭場！本人發「3不」聲明：真的很錯愕

▲Youtuber滴妹的男友知名撲克牌手「I.C Charlie查理」，遭爆料投資非法賭場，北市警方19日前往查緝，事件引發社會關注。（圖／翻攝查理IG）
▲Youtuber滴妹的男友知名撲克牌手「I.C Charlie查理」，遭爆料投資非法賭場，北市警方19日前往查緝，事件引發社會關注。（圖／翻攝查理IG）

記者孫唯容／綜合報導

Youtuber滴妹的男友知名撲克牌手「I.C Charlie查理」，遭爆料投資非法賭場，北市警方19日前往查緝，事件引發社會關注；查理透過IG限時動態強調，自己不是該賭場的老闆、股東、或合夥人。滴妹稍早也回應，自己和此事絕對沒有任何關聯，並強調自己也不支持任何非法的博弈行為，也沒有參與任何的博弈經營。

我是廣告 請繼續往下閱讀
查理指出，自己人在美國打比賽打到一半，突然看到新聞真的很錯愕，稱自己是「賭場的幕後老闆」，對於不實指控，他有必要出來做聲明，自己沒有出資創辦協會、或參與協會的營運，也沒有分到協會的任何利潤。因此各大媒體捕風捉影指涉我為賭場之幕後老閱，並非事實，唯一有參與的撲克直播秀的經營，自己也是直播秀的合夥人，他負責的是製作撲克直播內容，推廣撲克，而直播秀也沒拿到任何協會的利潤。

查理強調，德州撲克錦標賽在台灣是合法競技，只要是合法競技，本人絕對是不遺餘力的支持，身為撲克產業的推廣者之一，他現在人也在美國SP世界撲大賽奮戰，目標拿下金手鍊，讓世界看到台灣。

▲（圖／翻攝查理IG）
▲查理透過IG限時動態強調，自己不是該賭場的老闆、股東、或合夥人。（圖／翻攝查理IG）


 

查理聲明全文：


人在美國打比賽打到一半，突然看到新聞真的是有錯愕到，聳動的標題說我是「賭場的幕後老闆」，對於不實指控，我有必要出來做聲明。

首先，我不是6bet Poker Cub (媒體口中的「賭場」，以下我會用「協會」簡稱)的老闆、股東、或合夥人，我沒有出資創辦協會、或參與協會的營運，也沒有分到協會的任何利潤。因此各大媒體捕風捉影指涉我為賭場之幕後老閱，並非事實。

我唯一有參與的是撲克直播秀的經營。我也是直播秀的合夥人，我負責的是製作撲克直播內容，推廣撲克，直播秀也沒有拿到任何協會的利潤。我想這也是為什麼體會指控我「賭場老閱」的原因(希望大家要有媒體識讀能力，也希望體往後可以盡到查證的義務，避免挑起不必要之訟爭。)

最後，德州撲克錦標賽在台灣是合法競技，只要是合法競技，本人絕對是不遺餘力的支持，身為撲克產業的推廣者之一，我現在人也在美國SP世界撲大賽奮戰，目標拿下金手鍊，讓世界看到台灣。

滴妹男友遭起底！YTR出身成撲克高手　獎金破千萬「亞洲第一人」

快訊／滴妹男友賭場被抄發聲了！火速切割：從未參與任何博弈經營

超諷刺！ 滴妹男友竟是千萬賭場老闆　昔喊話「為你驕傲」

北市警衝賭場！幕後老闆疑是「滴妹男友」　30餘人遭搜索帶回

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載