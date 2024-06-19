成立三大委員會 賴清德提醒黨公職：面對新問題不能只用老方法
總統賴清德今（19）日在總統府召開「信賴新政 時代新台灣」記者會，成立國家氣候變遷、全社會防衛韌性與健康台灣委員會，並由自己擔任召集人，委請副總統、行政部門與社會各界人士擔任副召集人，賴清德在中常會時表示，希望全體黨公職都要體認到，「面對新問題，不能只用老方法」，面對國家未來的發展，全體黨公職都應該團結合作，才能繼續為台灣帶來進步和改變。
記者陳威叡／台北報導
賴清德今日於中常會表示，上午在總統府宣布成立三個委員會。國家氣候變遷對策委員會面對的是，全球共同的氣候變遷議題，台灣要善用產業優勢，扮演國際社會積極關鍵的角色，化危機為機會，成為國際新典範。
全社會防衛韌性委員會關注的是，強化社會整體的韌性，要讓台灣有更堅實的力量，人民有更堅定的信心，能夠面對各種災害和挑戰。強化台灣安全，世界也就更安全。
最後健康台灣推動委員會，則是可以追求國人健康為目標。關注個人、家庭、社區，乃至於國家整體的健康願景，期望讓國人健康、國家更強，也讓世界擁抱台灣。
賴清德說，這三個委員會，代表著執政團隊一體、跨部會同心，也代表跨部門、跨領域、公私協力的精神。他也希望全體黨公職，都要體認到「面對新問題，不能只用老方法」。因此要建立有效率的溝通平台，藉由產、官、學、研，和民間的力量，可以更有效地因應全球議題，使國家進步發展。
最後賴清德說，面對國家未來的發展，全體黨公職都應該團結合作，才能繼續為台灣帶來進步和改變。