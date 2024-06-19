孫安佐被逮「狄鶯首發聲」！引述老子名言：你如果夠強何須炫耀？

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不過，當小伙子遇到路邊一個禿頂老頭和一隻毛快要掉光的狗時，卻感受到信心被挑戰，他的藏獒對那狗一頓嚎叫，那老狗理都沒理藏獒，小伙子想讓藏獒欺負這老頭和老狗，小伙子提出要求，要兩隻狗互鬥，輸的人就要拿錢給對方。
小伙子挑釁地說：「老頭，你那狗那麼大，是什麼狗啊？讓我們兩人的狗鬥一下？你的狗輸了給我500，我的藏獒輸了給你2000。」老頭則是回應表示：「我正在煩惱下個月伙食費呢！要不要賭大一點？我的狗輸了給你5萬，你輸了給我3萬。」沒想到，小伙子聽完馬上生氣的說：「我這隻是純種藏獒！別說我沒告訴你，賭了。」
兩狗交鋒不到兩分鐘的時間，小伙子的藏獒敗了，再也不敢嚎叫。小伙子付了3萬塊錢，鬱悶地發問：「大爺，你那是什麼狗？怎麼能這麼猛？」老頭邊點錢邊說：「我也不知道現在它算什麼狗，沒掉毛以前是叫『獅子』！」小伙子聽完瞬間哭笑不得，終於體會到任何時候都別輕易「炫耀」，保持低調才是聰明的作法！
正如老子所言 ：「兵強則滅，木強則折。」狄鶯引用這一篇文章，似乎也是希望兒子可以活得低調一些，「任何時候都不要炫耀，保持低調。」文章的最後一段也強調：「你炫耀什麼，往往說明你缺什麼，真正擁有實力的人，往往處於平靜祥和的狀態，就像那位老人和那條『老狗』，只是淡定從容地存在著。你已經是獅子了，何須證明？何須炫耀？」