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孫安佐被逮「狄鶯首發聲」！引述老子名言：你如果夠強何須炫耀？

▲孫安佐持槍械遭警方逮捕「狄鶯首發聲」！引述老子名言：「你如果夠強何須炫耀？」（圖／孫安佐IG、狄鶯臉書）
▲孫安佐持槍械遭警方逮捕「狄鶯首發聲」！引述老子名言：「你如果夠強何須炫耀？」（圖／孫安佐IG、狄鶯臉書）

記者洪生儒／綜合報導

資深藝人狄鶯與孫鵬的兒子孫安佐日前跟經紀人持火槍闖信義區，在經紀人遭警方約談之後，北市刑大、信義分局也在19日前往孫安佐北投住處逮捕他，當場查扣火藥、刀械，而身為父母的孫鵬與狄鶯皆在現場，消息一出吸引各界關注與討論。事隔半天之後，狄鶯也首度透過社群發聲。

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狄鶯在臉書發了一則貼文，引用了一篇《你若是獅子，何須炫耀 ? 》的文章，並寫道：「如果你夠強，想藏都藏不住，還怕人家不知道嗎？」引用內容中講述一個小伙子牽了一隻價值百萬的純種藏獒出來散步，逢人便炫耀狗好，人要是沒個四五百斤力量的牽都牽不住。

▲孫安佐日前跟經紀人持火槍闖信義區，在經紀人遭警方約談之後，北市刑大、信義分局也在19日前往孫安佐北投住處將他逮捕。（圖／孫安佐IG）
▲孫安佐日前跟經紀人持火槍闖信義區，在經紀人遭警方約談之後，北市刑大、信義分局也在19日前往孫安佐北投住處將他逮捕。（圖／孫安佐IG）
不過，當小伙子遇到路邊一個禿頂老頭和一隻毛快要掉光的狗時，卻感受到信心被挑戰，他的藏獒對那狗一頓嚎叫，那老狗理都沒理藏獒，小伙子想讓藏獒欺負這老頭和老狗，小伙子提出要求，要兩隻狗互鬥，輸的人就要拿錢給對方。

小伙子挑釁地說：「老頭，你那狗那麼大，是什麼狗啊？讓我們兩人的狗鬥一下？你的狗輸了給我500，我的藏獒輸了給你2000。」老頭則是回應表示：「我正在煩惱下個月伙食費呢！要不要賭大一點？我的狗輸了給你5萬，你輸了給我3萬。」沒想到，小伙子聽完馬上生氣的說：「我這隻是純種藏獒！別說我沒告訴你，賭了。」

▲孫鵬與狄鶯也在孫安佐被逮捕的現場，各界當相當關注孫安佐的後續，事隔半天後，狄鶯也首度透過社群發聲。（圖／狄鶯臉書）
▲孫鵬與狄鶯也在孫安佐被逮捕的現場，各界當相當關注孫安佐的後續，事隔半天後，狄鶯也首度透過社群發聲。（圖／狄鶯臉書）
兩狗交鋒不到兩分鐘的時間，小伙子的藏獒敗了，再也不敢嚎叫。小伙子付了3萬塊錢，鬱悶地發問：「大爺，你那是什麼狗？怎麼能這麼猛？」老頭邊點錢邊說：「我也不知道現在它算什麼狗，沒掉毛以前是叫『獅子』！」小伙子聽完瞬間哭笑不得，終於體會到任何時候都別輕易「炫耀」，保持低調才是聰明的作法！

正如老子所言 ：「兵強則滅，木強則折。」狄鶯引用這一篇文章，似乎也是希望兒子可以活得低調一些，「任何時候都不要炫耀，保持低調。」文章的最後一段也強調：「你炫耀什麼，往往說明你缺什麼，真正擁有實力的人，往往處於平靜祥和的狀態，就像那位老人和那條『老狗』，只是淡定從容地存在著。你已經是獅子了，何須證明？何須炫耀？」

▲狄鶯在臉書發了一則貼文，引用了一篇《你若是獅子，何須炫耀 ? 》的文章，並寫道：「如果你夠強，想藏都藏不住，還怕人家不知道嗎？」（圖／狄鶯臉書）
▲狄鶯在臉書發了一則貼文，引用了一篇《你若是獅子，何須炫耀 ? 》的文章，並寫道：「如果你夠強，想藏都藏不住，還怕人家不知道嗎？」（圖／狄鶯臉書）

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