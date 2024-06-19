新青安誘年輕人瘋買房！帥過頭嘆：投資客都搶輸　沒上車在旁邊哭

新青安貸款萬一被撤銷影響有多大？專家試算：房貸每年多繳2.5萬

▲申辦新青安貸款買房，若是被查出出租或是人頭戶情形，優惠利率、寬限期及40年年限可能被取消，每年房貸可能得多繳2.5萬。（圖／記者徐銘穗攝）
▲申辦新青安貸款買房，若是被查出出租或是人頭戶情形，優惠利率、寬限期及40年年限可能被取消，每年房貸可能得多繳2.5萬。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

財政部與八大公行近日關注「新青安」所衍生房市議題，為防轉租、投資風氣，將首次推出「新青安切結書」，以政府與銀行資料相互勾稽，若查出貸後轉租或人頭戶等行為，將要求購屋人歸還所有補貼利息，且將溯及既往，不分新、舊戶一併稽查。專家試算，如以1000萬貸款、40年限、5年寬限的新青安1.775%優惠利率，一旦被撤銷新青安優惠，以各行房貸地板利率2.185%計算，每年房貸得多繳2.5萬元。

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1200萬內「新青安宅」交易高雄最多　中壢區破2000件登最熱行政區

住商機構根據實價登錄資料，盤點六都2023年8月至2024年6月之間，交易總價符合「新青安」貸款條件的1200萬元內純住宅物件。其中，高雄市交易件數達9967件，位居六都之冠，其後分別為台中市9577件、桃園市9474件、新北市9237件、台南市5406件，而房價最高的台北市僅1423件位居六都之末。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，去年房市因平均地權條例修法而較顯萎靡，但8月新青安正式上路後，帶起自疫情以來新一波多頭，惟此波由首購、置產買盤支撐的牛市，較局限於總價帶較低的新北市以南都會區。

其中，觀察新北市各行政區，以房價表現最親民的淡水區，交易量最為突出；桃園則以中壢、桃園區等房市熱區表現最驚人，其中中壢區交易案件更達2041件，為六都各行政區之首；台中市北屯、西屯區等有重劃區議題的區域，交易量體最亮眼。

▲新青安上路以來六都交易量表現。（圖／住商機構提供）
▲新青安上路以來六都交易量表現。（圖／住商機構提供）
觀察南二都表現，台南市表現較為平緩，以永康、東區等傳統房市熱區交易量體最大。至於交易量冠居六都的高雄市，楠梓、鳳山、左營及三民區交易件數皆破千件，其中鳳山、三民主要為舊市區，機能成熟；而楠梓、左營則受惠於半導體產業進駐楠梓產業園區，交易表現最為兇猛。

新青安違規出租被揪出會怎樣？專家試算：房貸1年要多繳2.5萬

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，新青安貸款為目前市場最寬鬆的房貸補助方案，以1000萬元貸款、40年限、寬限期5年且申請新青安貸款利率僅約1.775%為例，每月本息平均攤還約需繳3萬1983元。

一旦被抓到出租或是人頭戶等違規情事遭到稽查，依照各行房貸地板價約2.185%，每月本息平均攤還約需繳3萬4084元，換算每月需多繳2101元、每年多繳約2萬512元，房貸壓力之重不言可喻。

徐佳馨直言，新青安審查趨嚴可能將打擊目前房市投資風氣，並在搭配央行日前釋出「二戶限貸令2.0」之下，應會迫使槓桿較大的投資客提早出場，有望稍解中古市場供不應求情形，惟對房市影響，仍待未來觀察。

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