新青安貸款萬一被撤銷影響有多大？專家試算：房貸每年多繳2.5萬

我是廣告 請繼續往下閱讀
住商機構根據實價登錄資料，盤點六都2023年8月至2024年6月之間，交易總價符合「新青安」貸款條件的1200萬元內純住宅物件。其中，高雄市交易件數達9967件，位居六都之冠，其後分別為台中市9577件、桃園市9474件、新北市9237件、台南市5406件，而房價最高的台北市僅1423件位居六都之末。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，去年房市因平均地權條例修法而較顯萎靡，但8月新青安正式上路後，帶起自疫情以來新一波多頭，惟此波由首購、置產買盤支撐的牛市，較局限於總價帶較低的新北市以南都會區。
其中，觀察新北市各行政區，以房價表現最親民的淡水區，交易量最為突出；桃園則以中壢、桃園區等房市熱區表現最驚人，其中中壢區交易案件更達2041件，為六都各行政區之首；台中市北屯、西屯區等有重劃區議題的區域，交易量體最亮眼。
觀察南二都表現，台南市表現較為平緩，以永康、東區等傳統房市熱區交易量體最大。至於交易量冠居六都的高雄市，楠梓、鳳山、左營及三民區交易件數皆破千件，其中鳳山、三民主要為舊市區，機能成熟；而楠梓、左營則受惠於半導體產業進駐楠梓產業園區，交易表現最為兇猛。
新青安違規出租被揪出會怎樣？專家試算：房貸1年要多繳2.5萬
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，新青安貸款為目前市場最寬鬆的房貸補助方案，以1000萬元貸款、40年限、寬限期5年且申請新青安貸款利率僅約1.775%為例，每月本息平均攤還約需繳3萬1983元。
一旦被抓到出租或是人頭戶等違規情事遭到稽查，依照各行房貸地板價約2.185%，每月本息平均攤還約需繳3萬4084元，換算每月需多繳2101元、每年多繳約2萬512元，房貸壓力之重不言可喻。
徐佳馨直言，新青安審查趨嚴可能將打擊目前房市投資風氣，並在搭配央行日前釋出「二戶限貸令2.0」之下，應會迫使槓桿較大的投資客提早出場，有望稍解中古市場供不應求情形，惟對房市影響，仍待未來觀察。