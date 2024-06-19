美女主播穿睡褲報新聞！收地震通知「電梯裡化妝」下秒套西裝進棚
民視晨間新聞主播張筱芬外型甜美、播報台風穩健，時常透過社群網站分享主播台點滴，擁有不少粉絲。台灣近來地震頻傳，張筱芬在臉書自曝，日前因為地震而提前上主播台，「好久沒有這樣衣衫不整了」，透露自己在電梯裡快速上妝，還穿著睡褲就套上西裝外套直接進棚開播，相當敬業。
記者吳昕蓓／綜合報導
張筱芬先前接到上播通知後趕到電視台攝影棚，由於事發突然，她身上還穿著睡褲，服裝師、化妝師也都還沒到，她只好把握時間，在電梯裡自己快速上妝，下半身還穿著睡褲，套上西裝外套就進棚，同時間還要一邊在鏡頭前跟導播調度地方畫面，「新聞的緊湊很赤裸呈現在觀眾前」，她也不好意思表示：「請大家原諒我的素顏。」
張筱芬所主持的晨間新聞單元「早安嘉芬」會分享許多時事新知，內容深入淺出且主題不能重複，曾經做了類似主題，走在路上竟還被忠實觀眾提醒：「昨天的題目是不是已經做過了」，讓她忍不住直呼：「一年至少規劃2百多個主題真的非常燒腦。」
由於新聞工作常常需要多工處理，張筱芬即使下班、休假也會隨時留意新聞取材，觀察菜價波動等，為了適時讓大腦放空，她幾乎每天跳2千下跳繩或是上健身房狂踩飛輪，笑稱只有這種近乎自虐程度的運動才能讓自己放鬆。