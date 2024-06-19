議員曝處長認「棒球場土壤沒送美國」 竹市府公布完整對話打臉了
新竹棒球場土壤採樣爭議延燒，民進黨新竹市議員劉康彥質疑新竹市府沒有將去年5月底採樣的7包土送美國檢測，他今（19）日再爆市府內部對話，新竹市政府工務處長陳明錚於群組內坦言「（土）從頭到尾都沒有送 」，甚至還稱土不知道放哪了。不過，新竹市政府公布完整對話截圖回擊，劉康彥完全是看圖說故事，事實恰好與其推論內容相反，市府已一再強調，無論是5月或7月的土壤採樣，都確確實實送至美國專業實驗室完成檢測，工務處長陳明錚也親眼查閱過檢測紀錄，他無論是在議會答詢、或是今日出面說明，都已清楚表達。
政治中心/綜合報導
工務處表示，今年6月11日上午8點52分，市長高虹安與陳處長皆於議會備詢，陳處長於工務處內部公務群組表示，「請四科科長及相關承辦上線 即時協助回復 棒球場」；其中一名負責棒球場的同仁回覆，「他在打得是 5/31 BV就來了 然後7月才又發包 從頭到尾都沒有送 市長室跟教育處那天挖完後土就不知道放去哪裡了」。
陳明錚說明，從承辦同仁當時傳給處長的對話截圖中可明顯看到，承辦同仁訊息開頭表示「他在打的是...」，此處的「他」指的是當時質詢的民進黨議員，而「他在打的是」明顯指的是該位民進黨議員當下質詢的內容，是民進黨議員的質疑和猜測，而非真正的事實，更非他本人的認知！
陳明錚強調，對話截圖的時間點可清楚看到，承辦同仁訊息於8:52分傳送，陳處長於8:52分轉傳至群組後立刻收回，證明他僅是單純轉傳同仁訊息，而同仁意思也僅是提供主管參考「民進黨議員質詢方向」的猜題。
市府呼籲，捕風捉影、看到黑影就開槍，真是非常不可取，既錯誤言論已由部分媒體報導大量轉傳，懇請各家媒體協助報導，為真相澄清發聲。