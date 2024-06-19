李柏毅怒批在野黨擴權法　藍白財劃法恐拖垮高雄地方建設

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李柏毅則回應，屆時如果有委員會認為這並非機密，或是有競標失敗的廠商以「弊案」的方式對國防進行攻擊，屆時主席可以用「藐視國會」來判定何謂機密，逼迫行政機關不得不公開技術機密，讓潛艦國造、國艦國造等政策受到嚴重影響。
李柏毅也表示，身為國會多數藍白兩黨，聯手硬闖國會擴權法案，成功當上檢察官，不只破壞憲政分立，還將認定機密的工作交給主席作裁決。且在國防議題上，雖然第59-5條提及經手所有人員都禁止外流，且得進行秘密會議，但先前國防委員會進行的秘密會議仍有藍委將資料帶出場外，甚至是以手機進行拍攝。
李柏毅痛批，這種「機密外流」的行為都能在嚴謹的場合中發生，現在又將對機密認定的權責交給委員會「主席」，大家要知道現在國防委員會召委馬文君可是我國首位被以「外患罪」傳喚的立法委員。
李柏毅指出，前陣子內政部在數位身分證調查小組提供完整調閱資料，依照立法院職權行使法，委員看完後有保密義務，但不明為何國民黨在事後卻開記者會大聲嚷嚷。
內政部長劉世芳回應，當初委員會召委高金素梅裁示，有關招標文件、合約書等涉及商業機密得塗黑處理，因此商業機密部分未有公開，但有委員在調閱文件看到資訊隱密就進行抨擊。李柏毅則回覆，藍白立委的行為就是希望假借立委「看不到」文件，來合理化擴權法案，未來如果中國對我國印製廠和數位關鍵技術好奇，國民黨就能藉著要求公開資料，合理外洩情報。
李柏毅強調，相較於德、日政府對台積電進行大筆補助，台積電現在也到高雄設廠，政府可以提前完善周邊公共建設，如楠梓廠區旁的捷運紫線、新台17線、楠梓交流道引道與鐵路立體化工程也都在進行中。然而藍白版本手上的財劃法、花東三法，這些錢坑法案將嚴重侵害行政院對國家布局的能力，這絕對不是民眾想看見的結果，自己一定力挺行政院覆議案，要將惡法退回重審、下架國會擴權法案。