孫安佐遭移送北檢畫面曝！孫鵬見媒體低調「雙手合十」：配合調查
藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐，近日因與朱姓經紀人，攜帶「瓦斯火槍」前往北市信義區夜店惹議，19日上午，台北地檢署指揮北刑大，前往北投區孫安佐家搜索，查扣火藥、瓦斯火槍等物，並約談孫安佐與朱姓經紀人，稍早，孫安佐被移送至北檢複訊，對此，父親孫鵬則十分低調，見到大批媒體僅雙手合十、不願多談，表示完全配合檢警調查。
記者林盈君／綜合報導
據了解，孫安佐近期爭議不斷，先前因在泰國呼麻脫褲闖民宅，登上媒體版面，近日，又與朱姓經紀人攜帶「瓦斯火槍」，前往北市信義區夜店，發社會關注。今天上午，台北地檢署指揮北刑大，前往孫家搜索，查扣刀械及火藥等物，全案依《槍砲彈藥刀械管制條例》方向偵辦。
孫安佐與朱姓經紀人，被帶往北市刑大約談偵訊，稍早，孫安佐被移送台北地檢署，孫安佐面對媒體沒有多說，父親孫鵬則是雙手合十，低調表示「我們完全配合調查」，強調案件還在偵辦中，不方便跟大家說什麼，也表示兒子孫安佐也未跟他多說什麼。
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