Joeman涉持有大麻！寫悔過書緩起訴確定 將服100小時義務勞務
知名YouTuber「Joeman」（本名：翁雋明），於去年11月間，因涉嫌吸食、持有大麻遭搜索約談，因其持有大麻犯行明確，遭檢方處分緩起訴，依職權聲請再議，今（19日），台灣高檢署駁回檢方再議，「Joeman」獲緩起訴處分確定，後續將提供100小時義務勞務。
記者林盈君／綜合報導
據了解，去年11月間，網紅Joeman、蕾菈、湯宇夫婦，因涉嫌施用大麻邀警方搜索，警方在Joeman位於新北市新莊區、八里區住處，查扣大麻研磨器等器具，以及淨重約7.25公克的大麻。而在蕾菈、湯宇夫婦位於中和區家中，也查扣淨重約0.11克大麻及施用器具，3人被依毒品罪送辦。
檢警調查，3人毛髮、尿液送驗均為陰性反應，因此施用毒品予不起訴處分；但因持有大麻部分犯行明確，檢方要求3人當庭書立悔過書，再予以緩起訴處分，緩起訴期間1年，需向公益機關團體提供義務勞務，其中，Joeman提供100小時義務勞務；蕾菈、湯宇各提供48小時義務勞務。
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