孫安佐案外案！經紀人情緒失控毆警、不滿被上銬逮捕 警方回應了
藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐，近日因與朱姓經紀人，攜帶「瓦斯火槍」前往北市信義區夜店，引發社會輿論，19日上午，台北地檢署指揮北刑大，前往孫安佐家搜索，查扣火藥、瓦斯火槍等物，並約談孫安佐與朱姓經紀人到案說明，未料，警方前往朱姓經紀人住處搜索時，朱男卻疑似情緒失控，突然出手毆打在場員警，之後被多名警力壓制逮捕，被依妨害公務現行犯上銬，但朱男認為逮捕不合法，已向法院聲請提審。
記者林盈君／綜合報導
對此，被毆打的警員，也對朱姓經紀人提出告訴，警方指出，全案依法偵辦中。
據了解，孫安佐與33歲的朱姓經紀人，近日攜帶「瓦斯火槍」到信義區夜店，引起輿論爭議，之後朱男被警方約談，朱男表示「瓦斯火槍」沒有危險性，完全合法，僅是「大型打火機」，但此說詞卻引發爭議，19日上午，警方前往孫安佐家搜索，當時孫鵬與狄鶯、朱姓經紀人皆在場，而朱男住處被遭搜索，但朱男卻疑似情緒失控，突然動手毆打在場員警，之後被壓制逮捕上銬。
※【NOWnews 今日新聞
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