陳妍希與陳曉8年婚姻破局！過往節目遭翻 女方曾曝：願為愛犧牲
現年41歲的女星陳妍希，轉往大陸發展後，在2016年甜嫁36歲的男星陳曉，目前育有1子，但婚姻邁入第8年的兩人，卻遭到大陸狗仔爆料，表示：「陳曉、陳妍希婚姻去年就破裂了，目前陳曉一心想離婚。」讓外界相當震驚，狗仔還透露陳曉早在去年就提出離婚，還願意淨身出戶，不過目前消息則尚未被證實。如今還有網友起底兩人過去上節目時，分別表明對婚後的態度，再度引起熱議，當時陳妍希還語帶哽咽表態，表示自己會在婚姻中犧牲。
記者施以慧／綜合報導
大陸狗仔「推理君江小宴」透過直播爆料，坦言陳曉已經向陳妍希提出離婚，原因為何尚不清楚，不過陳曉說自己可以淨身出戶，後來甚至再沒回過家，甚至封鎖陳妍希，還換了手機號碼，可憐的陳妍希只能透過工作人員或共同朋友聯絡陳曉，狗仔透露陳妍希這段時間以來備受折磨。
而根據陸媒報導，陳妍希和陳曉婚後家庭生活相當低調，但結婚8年以來，2人婚變的謠言頻傳。對此，陳曉在2年前，曾在節目中回應，表示會將工作和生活完全分開，至於外界對於他們夫妻婚姻破裂的說法或傳言，不知從何解釋，於是和陳妍希達成共識選擇「躺平」不表態，「對我來說造成不了什麼影響，還有做回應是要付出精力的，沒必要，當個玩笑看看就好了，而且可能連玩笑都算不上。」
而陳妍希則是曾在節目《因為是朋友呀》中被問到，覺得自己在愛情中做得最好的一點？她則回應，自己為了老公能在事業上無後顧之憂，包辦了家中所有家務，甚至還語帶哽咽的說，若過程中遇到問題，肯定會有所犧牲，「就是會想辦法，沒辦法也要想辦法。」