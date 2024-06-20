快訊／大谷翔平敲清壘二壘安打！一棒追平比數　道奇暫4：3領先

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大谷翔平近期手感逐漸回溫，昨日比賽他在在6局上半炸裂，敲出一發中外野方向陽春砲，是個人本季第20轟，根據轉播單位資料顯示，大谷翔平這支全壘打，擊球初速來到113英里（約181公里），飛行距離則為476英尺，再度展現驚人怪力，而這發全壘打已經是大谷翔平今年敲出最遠的全壘打，同時也是道奇隊本季最長距離的一發「怪力轟」。
大谷翔平今日則繼續擔綱「核彈頭」角色，負責第一棒，他也延續火燙手感，雖然首次上場打擊沒有建樹，敲出高飛球出局。但第2打席大谷很快就替球隊做出貢獻，在滿壘情況下一棒敲出適時二壘安打完成清壘，個人連續4場比賽有安打演出，也幫助球隊在2局上半一口氣灌進4分。
道奇昨上演驚奇大逆轉 9局上猛灌7分
昨日比賽道奇則是在9局上半上演驚奇大反攻，靠著Jason Heyward的代打滿貫砲，和Teoscar Hernandez超前三分砲，一口氣打下7分大局，終場就以11：9氣走洛磯。但當Hernandez打擊時，在球數一好兩壞情況下，他疑似出棒過半，最終一壘審則是宣判未過半，也讓Hernandez死裡逃生，最終一棒敲出超前三分砲。而一壘審做出的這次判決，在賽後也引發網友不小爭議與討論。