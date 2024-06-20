中職選秀大風吹！張奕可望被中信兄弟選中　球評黃忠義：十分合理

Paul George話中有話？直言Harden來快艇 「幹髒活」反成自身任務

▲NBA美國職籃洛杉磯快艇陣中球星Paul George，稍早在個人Podcast節目上，談到在James Harden透過交易來到球隊之後，自己在場上角色的轉變。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA美國職籃洛杉磯快艇陣中球星Paul George，稍早在個人Podcast節目上，談到在James Harden透過交易來到球隊之後，自己在場上角色的轉變。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃洛杉磯快艇儘管坐擁「三巨頭」豪華陣容，但本賽季表現不如預期，最終在季後賽首輪就以2：4不敵達拉斯獨行俠，無緣走得更遠，隊史首冠還要再等等。而陣中球星Paul George稍早則在個人Podcast節目上，談到了在James Harden透過交易來到球隊之後，自己在場上角色的轉變，也直言「自己和Kawhi Leonard，在場上變成幹髒活的角色。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
PG談賽季初期球隊狀態　認為每個人都打得很好

Paul George首先在Podcast節目上談到，快艇本賽季起初的狀態，「球隊這個賽季起初的狀態還不錯，每個人都打得很好，在場上也都充滿著活力，這有點像我們第一次和Russ（Russell Wastbrook）一起健康地打球。這就是我和Russ在一起打球的感覺，我身體很健康，Kawhi Leonard也很健康，Wastbrook也是如此，這對我來說，就像是一個全新的開始。」

Harden來後角色有轉變？　直言在場上變要幹髒活

「然後我們透過交易得到了James Harden，我們那時表現掙扎，並不是他的錯，但球隊失去的部分是我們失去Robert Covington、Nicolas Batum。現在球隊擁有James（Harden）他在進攻端非常有天賦，現在反而是我和Kawhi Leonard，我們在場上變成幹髒活的傢伙。」Paul George如此說到。

而根據美媒《The Athletic》名記者Shams Charania日前表示，「據我所知，若Paul George無法與快艇達成續約共識，有興趣的潛在球隊包括奧蘭多魔術、費城76人與紐約尼克。」

其中76人隊對於Paul George頗感興趣，他們也能替George挪出足夠的薪資空間，透過「銀彈攻勢」吸引他加盟。記者Keith Pompey則表示，「若洛杉磯快艇不願意提供Paul George與Kawhi Leonard相同的頂薪合約，外界預期Paul George將會投入自由市場，屆時76人將展開火熱追求。」


洛杉磯快艇簽不回Paul George有備案　先簽後換搶公牛主力DeRozan

76人手握19億薪資空間！可望開出頂薪搶Paul George、Ingram等人

76人今夏當大買家！除了追求詹皇　也要Paul George和OG Anunoby

Paul George放棄2.7億回東區打球？美媒：76人相信有把握能簽下他

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代