Paul George話中有話？直言Harden來快艇 「幹髒活」反成自身任務

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Paul George首先在Podcast節目上談到，快艇本賽季起初的狀態，「球隊這個賽季起初的狀態還不錯，每個人都打得很好，在場上也都充滿著活力，這有點像我們第一次和Russ（Russell Wastbrook）一起健康地打球。這就是我和Russ在一起打球的感覺，我身體很健康，Kawhi Leonard也很健康，Wastbrook也是如此，這對我來說，就像是一個全新的開始。」
Harden來後角色有轉變？ 直言在場上變要幹髒活
「然後我們透過交易得到了James Harden，我們那時表現掙扎，並不是他的錯，但球隊失去的部分是我們失去Robert Covington、Nicolas Batum。現在球隊擁有James（Harden）他在進攻端非常有天賦，現在反而是我和Kawhi Leonard，我們在場上變成幹髒活的傢伙。」Paul George如此說到。
而根據美媒《The Athletic》名記者Shams Charania日前表示，「據我所知，若Paul George無法與快艇達成續約共識，有興趣的潛在球隊包括奧蘭多魔術、費城76人與紐約尼克。」
其中76人隊對於Paul George頗感興趣，他們也能替George挪出足夠的薪資空間，透過「銀彈攻勢」吸引他加盟。記者Keith Pompey則表示，「若洛杉磯快艇不願意提供Paul George與Kawhi Leonard相同的頂薪合約，外界預期Paul George將會投入自由市場，屆時76人將展開火熱追求。」