宏達電今舉行股東會　董座王雪紅：努力抓住AI、元宇宙帶來的機會

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王雪紅指出，美國太空總署（NASA及歐洲太空總署（ESA)，將另一款VR頭盔VIVE Focus 3佈署於國際太空站，讓太空人可以在太空中，體驗與地球相同的沉浸情境，紓解執行太空任務所承受的壓力，更成為太空人日常運動裝置，突破微重力環境使用VR設備挑戰，為HTC及全球VR產業開創新領域。
此外，王雪紅提到，VIVERSE在去年獲得2項國際獎項，ICT領導獎「年度最佳VR平台」、歐洲元宇宙獎「最佳消費者元宇宙平台」，肯定HTC投入VR軟體平台VIVERSE的傑出表現。HTC VIVE使用AI運算系統也相當有成效，也已開發出多款AI內容套件，包含一系列用於全身動作、臉部表情、眼球動態的VR追蹤器，讓大家可以在3D虛擬世界進行無延遲多人互動，加速拓展VIVERSE生態圈。
王雪紅表示，HTC上週發表最新U系列手機U24 pro，搭載最新AI相機智慧功能，結合XR應用，透過手機內建VIVERSE APP讓使用者可立刻進入虛擬世界，還可利用手機鏡頭拍攝馬上生成AI虛擬分身，讓虛擬分身跟身體動作同步，應用在社交、娛樂及學習上。
王雪紅表示，我們會繼續努力，開發出更多的優質產品，並且在 AI 和空間運算的道路上保持領導地位， 抓住AI和元宇宙帶來的機會，開拓全新的市場。