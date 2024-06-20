預言藍白2026新北選戰難整合！郭正亮曝綠營若派這人 勝率達7成
新北市長侯友宜將在2026年交棒，新北市人口超過4百萬人，是全國最大票倉，藍綠白都積極布局。前立委郭正亮19日在網路節目《下班瀚你聊》指出，2026新北市長選舉選戰，若是台北市副市長李四川、民進黨立委蘇巧慧和民眾黨立委黃國昌三腳督，李四川、蘇巧慧2人都有機會，但蘇巧慧的贏面稍微大一點，不過在同樣三腳督的狀況下，但民進黨若派海基會董事長鄭文燦參選，則有7成勝率。
記者何哲欣／台北報導
近日流傳一份國民黨內部民調，在三腳督的狀況下，李四川小贏蘇巧慧3個百分點，但大勝黃國昌超過20個百分點；但民進黨若改派鄭文燦參選，鄭文燦將躍居領先，小贏李四川0.13個百分點，領先黃國昌的幅度則同樣超過20個百分點。
郭正亮表示，即使是對上蘇巧慧，李四川都只領先3個百分點，但因綠營較團結、投票率也較高，最後還是會由蘇巧慧獲勝，何況藍白很難談合作，以黃國昌的個性，一定會戰到最後一刻，不可能會同意棄白保藍。
但郭正亮也提到，若民進黨改派鄭文燦參選，當選機率會超過7成，贏面比蘇巧慧還大，因為鄭文燦屬於那種八面玲瓏、政通人和的類型，和李四川一樣，都是沒有什麼意識形態的人，且鄭文燦接掌海基會之後，剛好補上了綠營缺少的那一塊；不過鄭文燦也得考慮他的政治生涯，若當選後只做一屆不好看，但若做完2屆共8年任期，鄭文燦屆時就已67歲了。