王世堅為何向郭智輝開砲？媒體人揭內幕：綠營內有人要賴清德死心

預言藍白2026新北選戰難整合！郭正亮曝綠營若派這人　勝率達7成

▲鄭文燦被點名參選新北市長。（圖／資料照片）
▲鄭文燦被點名參選新北市長。（圖／資料照片）

記者何哲欣／台北報導

新北市長侯友宜將在2026年交棒，新北市人口超過4百萬人，是全國最大票倉，藍綠白都積極布局。前立委郭正亮19日在網路節目《下班瀚你聊》指出，2026新北市長選舉選戰，若是台北市副市長李四川、民進黨立委蘇巧慧和民眾黨立委黃國昌三腳督，李四川、蘇巧慧2人都有機會，但蘇巧慧的贏面稍微大一點，不過在同樣三腳督的狀況下，但民進黨若派海基會董事長鄭文燦參選，則有7成勝率。

我是廣告 請繼續往下閱讀
近日流傳一份國民黨內部民調，在三腳督的狀況下，李四川小贏蘇巧慧3個百分點，但大勝黃國昌超過20個百分點；但民進黨若改派鄭文燦參選，鄭文燦將躍居領先，小贏李四川0.13個百分點，領先黃國昌的幅度則同樣超過20個百分點。

郭正亮表示，即使是對上蘇巧慧，李四川都只領先3個百分點，但因綠營較團結、投票率也較高，最後還是會由蘇巧慧獲勝，何況藍白很難談合作，以黃國昌的個性，一定會戰到最後一刻，不可能會同意棄白保藍。

但郭正亮也提到，若民進黨改派鄭文燦參選，當選機率會超過7成，贏面比蘇巧慧還大，因為鄭文燦屬於那種八面玲瓏、政通人和的類型，和李四川一樣，都是沒有什麼意識形態的人，且鄭文燦接掌海基會之後，剛好補上了綠營缺少的那一塊；不過鄭文燦也得考慮他的政治生涯，若當選後只做一屆不好看，但若做完2屆共8年任期，鄭文燦屆時就已67歲了。

拱黃捷選高雄市長！有機會打敗韓國瑜勢力　周玉蔻：年輕就是本錢

明正面迎戰青鳥！趙少康下總動員令：戰鬥藍們不要讓「藍鷹」孤單

自走砲又發威！郭智輝稱「立院被中共掌握」　承認沒看內文就轉發

賴清德狂轟馬英九！蕭旭岑曝民進黨背後目的　藍營沒人願出來捍衛

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生