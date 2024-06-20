我友邦海地新過渡政府成立 使館與總理建立聯繫友好互動
我位於中美洲加勒比海的友邦海地，因暴力幫派問題嚴重，總理亨利（Ariel Henry）3月請辭下台。外交部拉美司今（20）報告，海地「過渡總統委員會」5月28日推舉前總理柯尼爾（Garry Conille）擔任過渡政府新任總理。繼總理確立內閣成員後，新過渡政府已於6月12日正式成立。
記者林詠青／台北報導
外交部拉美司司長鄭力城今天在例行記者會中報告，我國友邦海地在美國、加拿大等國政府聯合區域組織加勒比海共同體（CARICOM）介入協調下，於4月25日成立「過渡總統委員會」（CPT），並推舉前總理柯尼爾擔任過渡政府新任總理，內閣成員已經底定，於6月12日正式成立新過渡政府。
鄭力城指出，我駐海地大使館與海地新政府及各主要黨派均保持良好聯繫與溝通，我駐海地大使古文劍也已經分別與「過渡總統委員會」輪值主席勒伯朗 （Edgard Leblanc Fils）、總理柯尼爾及外長杜培儀（Dominique Dupuy）建立聯繫及友好互動。
我國與海地自1956年建交迄今已邁入第68年，兩國多年來在農業、基礎建設、公共衛生、救災、環保、社會救助及教育等多元領域攜手合作，獲致豐碩成果，海地政府也長期堅定支持台灣參與國際組織並重視台海和平與安全，雙方互動與合作緊密友好，且兩國邦交穩固。我國政府樂見海地逐步恢復憲政與社會秩序，也將持續加強與海地新執政團隊的合作，以維護並深化台海邦誼。