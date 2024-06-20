57歲詹雅雯「甩病魔糾纏」離台放風！甜摟小鮮肉被直擊 關係曝光
57歲台語歌后詹雅雯罹患帕金森氏症，左腦中度萎縮，後來又長腦瘤，已經動過2次大手術，所幸去年奇蹟發生，右邊腦動脈瘤完全消失，讓她不必再動刀，但仍有許多粉絲相當關心她的身體狀況。而她近來也到國外放風，感嘆這輩子「酸澀苦辣吃盡了，該上甜點了」，沒想到到了國外真的馬上有「豔遇」，有小鮮肉粉絲主動上前搭訕。
記者朱祖儀／綜合報導
詹雅雯日前在臉書發文表示，「這輩子『酸澀苦辣吃盡了』，該上甜點了，往後的日子，放飛…」還亮出一張機票，透露自己將到國外旅行。據《自由時報》報導，詹雅雯經紀人指出，她目前人在泰國，工作的同時也放鬆自己，目前一切安好，還有小鮮肉主動到餐桌搭訕，表示自己是詹雅雯的歌迷，「還會唱姐的歌」，此外2人還開心搭肩合影。
詹雅雯分享自己到出國旅遊，許多歌迷也獻上祝福，「老師好好休息放鬆一下」、「雅雯老師辛苦了，旅途愉快平安」、「祝福老師幸褔健康展開旅行」、「雅雯老師，苦盡甘來，旅途平安愉快」。不過也有人留言，「最會假鬼假怪」，詹雅雯看到後火辣回嗆，「你也真是的！何必為難自己，不喜歡不要進來，羨慕嗎？哈哈哈」、「我的地盤不需要虛偽的人」。
去年詹雅雯接受《NOWnews今日新聞》訪問，就指出自己右邊的動脈瘤已經消失，左腦還有一點點，不過已經不影響腦部，醫師也確切地說不用再動腦部手術，「真是奇蹟！現在只要抗凝血劑的藥吃滿一年…都不需要再回診了！」至於帕金森氏症則以針灸方式治療，不過也有好轉跡象。