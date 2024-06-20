真的「撿到槍」！台中路人路上撿到非法手槍 報警後真相曝光
2021年11月30日，台中一名呂姓男子走在路上時，撿到一把非制式手槍，嚇得立刻報警。警方循線追查，發現可能是前一天追查擁槍的戴姓男子時，戴男為了不被抓到證據，情急之下扔在路邊的。經法院對比證詞、監視器畫面，確認槍枝為戴男所擁有，判處5年6個月有期徒刑。
實習記者張保羅／綜合報導
據了解，2021年11月29日，台中警方接獲民眾檢舉，宣稱一名從事魚貨買賣的戴姓男子持有手槍。警方循線跟蹤戴男，掌握到戴男的車牌後，展開跟監行動。當天下午四點，警方在台中市北區五權路、英士路口攔查戴男，不料他居然不顧警方攔阻，急踩油門逃逸，並將手槍扔出車外。
隔日凌晨，呂男走在人行道時，意外撿到戴男丟在路上的手槍，嚇得趕緊報警。警方聯絡戴男到案說明，他矢口否認擁有槍枝，並宣稱他行經該路段的時間，和呂男撿到槍的時間，間隔了10個小時，無法證明是他丟棄之物。
全案移送司法程序，法院根據監視器畫面，發現戴男的車行經撿到槍的路段後，不久路上就出現一個黑色物品，和呂男撿到的手槍極為相似，故不採信戴男的說法。法官認為，戴男持有具殺傷力的非制式手槍，可能對社會治安造成威脅，依非法持有非制式手槍罪，判處5年6個月有期徒刑，併科罰金5萬元。