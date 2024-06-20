國會改革覆議決戰立院！民團上街 警方說重話：若違法將嚴正執法
立法院周五21日將處理行政院針對國會改革修法提出的覆議案，支持覆議案的民團號召「青鳥行動」19到21日重回立法院，國民黨也決定號召「藍鳥」赴立法院挺國會改革，藍綠本周五將在立法院內外總決戰。轄區中正一分局今（20）日表示，週五將部署500名警力因應，呼籲不同立場之民眾應保持理性，尊重彼此言論表達自由，切勿互相刺激
記者呂炯昌／台北報導
針對立法院周邊21日進行「國會改革法案」覆議案院區周邊核准情況，中正一分局分局長張嘉煌說明指出，「反擴權」團體申請範範圍為青島東路天橋以西、中山南路東側慢車道、濟南路（鎮江街以西）。「聲援修法」團體範圍則為青島東路3-4號以東、林森南路（忠孝東路以南）。
張嘉煌表示，台北市政府警察局業針對立法院周邊進行妥適勤務部署，並架設阻材區隔立場不同群眾，另依現場參與活動人數，彈性實施交通管制。針對部署警力，當天將部署4個分局500名警力，另外預備500名警力。
警方提醒參與活動之民眾依現場工作人員及警方指揮，「反擴權」之民眾請自中山南路進入會場；「聲援修法」之民眾自林森南路進入會場，並呼籲不同立場之民眾應保持理性，尊重彼此言論表達自由，切勿互相刺激，如有違法暴力行為，警方將嚴正執法，俾利確保集會活動順利舉行及參加活動群眾安全。