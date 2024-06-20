打成「腦傷」！20歲2寶媽因婆媳不合 竟把2個月幼兒打成腦萎縮
2022年，新北市一名邱姓女子，在生下次子後，因罹患憂鬱症，再加上婆媳關係的壓力，經常將情緒發洩在剛出生的兒子身上，不只毆打臉部，甚至從床上重摔，造成腦部受傷。最高法院認定邱女行為嚴重，判刑2年10個月有期徒刑，全案定讞。
實習記者張保羅／綜合報導
據了解，邱女年輕時就與謝姓丈夫結婚，生下次子時僅20歲，不僅經濟拮据，又經常受到婆婆各種責罵，導致身心狀況不佳，最終罹患產後憂鬱症。憂鬱和焦慮無處釋放的邱女，最終把情緒宣洩在孩子身上，連續一週毆打出生僅兩個月大的兒子，甚至從床上重摔，導致頭骨骨折、硬腦膜下出血、傷後腦萎縮、雙側視網膜出血、癲癇及水腦等傷害。
一審時，法院認為邱女明知兒子年幼，居然下如此重手，判刑2年10個月。邱女不服，全案上訴二審，邱女表示自己當時僅20歲，在意識不夠成熟的情況下，生下2個孩子，又因與婆婆關係長期不睦，才會一時失意，打傷兒子。
二審法院認為，邱女應知兒子當時腦部發育尚未完全，居然猛力毆打兒子頭部，不僅造成腦萎縮、頭骨骨折等傷害，且視力和腎臟功能受損，日後的負面影響無可估量，故決定維持一審判決。最高法院則認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。
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