22歲未來少女申力安「性感中空」太辣！師兄王碩瀚好羞：下不了手
女團PER6IX再到選秀節目《未來少女》出道的「黑曜精靈」成員，今年22歲的申力安在19日發行首支單曲〈Secret〉挑戰歌手身份，同時邀請同為伊林娛樂的師兄Hank王碩瀚友情出演MV。申力安笑說，MV風格與曲風充滿神秘性感，融合迷人的旋律與動感節奏，歌詞描寫內心深處的秘密世界，整體呈現「性感」氛圍，拍攝MV中與王碩瀚在泳池邊的親密鏡頭時，他害羞到不敢碰她，看到師兄的緊張後，申力安便大方主動手搭肩說「沒事啦」，他才以「紳士手」搭她的肩。
記者史平旭／綜合報導
對於這支MV和歌曲，申力安表示愛死這次的風格，完全符合她個人的真實面貌，同時也提及對「性感」的定義，她坦言自己喜歡的性感，是由內而外散發出的自信，並不是要露身材，也不在於衣服穿多穿少，是一個人呈現出的感覺。她認為在這首單曲中有更多的自己在裡面，畢竟在女團裡，個人的想法和idea並不一定都適合團體。
申力安與本次單曲製作人Shawn和演出MV的師兄Hank和導演王子齊，4位都是十幾歲時就認識，如今她發行單曲，Shawn和Hank二話不說力挺。她也感慨，這些年大家都在各自夢想的路上努力著，能有聚在一起合作的機會真的很難得。