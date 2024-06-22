《與鳳行》5亮點！趙麗穎二搭林更新　逃婚女主命運交纏腹黑神君

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改編九鷺非香小說《本王在此》 充滿煙火氣的神話愛情故事
陸劇《與鳳行》改編自作家「九鷺非香」的小說《本王在此》，近年來九鷺非香有許多作品都被改編成戲劇，基本上每一部劇都爆紅，像是《蒼蘭訣》、《招搖》、《馭鮫記》等劇。而這一次《與鳳行》在開播前就已經在微博上掀起不少討論，大家都相當期待小說《本王在此》改編成戲劇之後會如何呈現。
小說《本王在此》的故事是講述靈界碧蒼王「沈璃」因逃婚而墜落人間，在緣分的牽引下，遇見了下凡體驗生活的最後一位上古真神「行止」，兩人攜手合作展開了一段強強聯合，是一個充滿煙火氣的神話愛情故事。
趙麗穎霸氣詮釋女王爺「沈璃」 化身手持銀槍大殺四方的戰神
趙麗穎在《與鳳行》中所飾演的「沈璃」，是靈界的蒼碧王，也是銜珠而生的女王爺，她的個性奔放豪爽，在戰場上是手持銀槍帥氣大殺四方的戰神，私下是親和力十足的王爺，真身則為三界最強的鳳凰，擁有絕世美顏和高強的武功，不料卻在逃婚途中重傷掉落凡間，還被撿到她的小販當作肥母雞拔光羽毛來販售，所幸被上神男主角買回家，才逃過被殺來吃掉的命運。
在預告中可以看到沈璃在戰場上殺敵的英姿、霸氣自信的宣言，也讓劇迷們看了都大讚：「趙麗穎超適合這角色！」、「這角色根本就是非她莫屬。」粉絲們也期盼劇情可以像小說設定的一樣，是以大女主成長路線發展，不希望被改成小情小愛的故事。
林更新化身絕美上古神「行止」 個性看似溫潤其實傲嬌又腹黑
林更新在《與鳳行》中飾演傲嬌神君「行止」，他是安定三界的基石，真身則是世間最後一位上古真神，他萬年來始終獨自一人居於天外天，與世隔離也無情無慾，他既孤獨又不理解何為快樂，而且在下凡體驗生活後還變成體弱多病的凡人。
行止有著絕美的相貌，個性看似溫潤慵懶，私底下其實是傲嬌又腹黑，劇中女主角「沈璃」的婚約，正是拜他所賜。而沈璃也從來沒想過，自己有一天會愛上對方，兩人的心逐漸越靠越近，對彼此都深深著迷。
「星玥CP」趙麗穎、林更新二搭主演 高顏值配角卡司群含金量超高
《與鳳行》除了由林更新、趙麗穎領銜主演外，配角卡司也聲勢浩大，像是有《偷偷藏不住》中飾演女主角父母的曾黎和邱心志，還有《蒼蘭訣》的徐海喬、《且試天下》的宣璐，其他演員包含辛雲來、何與、李嘉琦、劉冠麟等人，也都加入了這部史詩級古裝劇。
至於《與鳳行》是否會出現眾神群聚打架的場面，還有「星玥CP」是否能修成正果，只能等觀眾們自己去追劇發掘，喜歡看高顏值演員，又愛奇幻愛情古裝劇的話，大家都可以追劇追起來，細細品嚐這部好作品。
趙麗穎領銜主演又身兼監製重任 聯手《大奉打更人》導演品質掛保證
陸劇《與鳳行》由曾經導過《大奉打更人》、《折腰》的導演鄧科來執導，這兩部作品在未播出時就已經有著極高的討論度。編劇則是由原著《本王在此》的作者九鷺非香來改編，該作者的作品改編陸劇後都成了爆紅熱播劇，像是《蒼蘭訣》、《招搖》等。
最令人驚喜的是，女神趙麗穎除了領銜主演之外，還接下了監製的位置，這也是趙麗穎第一次擔任監製。《與鳳行》已經於6月19日在Disney+上架，想看男神女神二搭的粉絲們趕緊追劇追起來！