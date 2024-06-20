民眾黨團聲明 反對個別藍委修《廣電法》、讓電視台執照無限延長
台灣新聞記者協會昨天發出聲明，指藍白立院黨團共推《衛星廣播電視法》修法，新聞台毋須換照審查，等於執照永續；之前未取得執照、被下架的電視台，可在訴訟判決確定前繼續經營。對此，民眾黨團今（20）發出聲明澄清，協會所指提案並非藍白共同提案，民眾黨團明確反對執照期限無限延長，也不會支持訂有這項條款的提案。
記者林詠青／台北報導
民眾黨團指出，「執照定期換發審查」是確保衛星廣電事業產業體制的健全、進步，並依法受監督管理的重要原則。國民黨團立委個別提出的《衛星廣播電視法》修正草案，並非民眾黨團與國民黨
團合作的共同提案。
民眾黨團強調，將堅持一貫立場，修法效力不得溯及既往，法律修訂也不應專門為個案服務。感謝記協肯定民眾黨團提案方向，本黨團主張藉由「股權揭露」、「採購、補助與廣告收入」等資訊公開，以提升公眾資訊透明度、確保新聞專業自主。
此外，民眾黨團認為，媒體應有「資訊揭露義務」，以避免執政黨利用標案採購、新聞及節目置入性行銷方式，變相控制新聞；或假公共之名豢養政媒學幫派，使黨政金黑手伸入公媒變「民進黨央視」。民眾黨團相關提案已經進入委員會，期待與朝野各黨團及行政機關充分討論、交流意見。