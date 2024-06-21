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Klay Thompson只想要簽長約？美媒爆：他目標簽至少為期3年

▲NBA美國職籃金州勇士射手Klay Thompson，休賽季預計將投入自由市場，傳出他希望能獲得一份至少為期3年的合約。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA美國職籃金州勇士射手Klay Thompson，休賽季預計將投入自由市場，傳出他希望能獲得一份至少為期3年的合約。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃金州勇士隊射手「K湯」Klay Thompson，休賽季預計將投入自由市場，傳出許多球隊對他頗感興趣，而奧蘭多魔術則是其中的領跑者，若Thompson離開灣區則很有可能轉戰魔術，但勇士也將持續與其談判，希望能將他留在陣中。而稍早根據美媒報導，傳出Klay Thompson在成為自由球員之前，勇士球團已開給他2年合約，但K湯希望能夠簽至少3年，雙方後續也將再度進行交涉談判。

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傳出勇士已開2年合約　但K湯希望至少3年

根據美媒《ESPN》記者Tim MacMahon稍早報導，在Klay Thompson即將成為自由球員之前，金州勇士隊已經為他提供了一份為期2年的合約，MacMahon在節目中透露，「我聽說金州勇士開了一份為期2年的報價給Klay Thompson，對於他來說，在某種情況下，現在簽訂合約的年限，可能會比最終金額更重要。」

而《NBC Sports》的記者Monte Poole過去曾報導指出，Klay Thompson如今正在尋找一份為期「至少3年」的合約，如果他無法就與勇士隊的潛在合約達成共識，他可能會在新賽季開始時加入另一支球隊。                                                                                     

Klay Thompson今年在攻防兩端都有所退步，場均得分為17.9分，這是他自2012-13賽季以來，個人的最低得分，並貢獻3.3個籃板和2.3次助攻，投籃命中率為43.2%，三分球命中率則為38.7%。K湯今年也在先發和替補陣容之間來回遊走，儘管勇士隊以46勝36負的戰績結束例行賽，但最終則在附加賽上不敵國王，也是自2021年以來首度未能進入季後賽。

K湯社群動作頻頻　浪花兄弟今夏恐拆夥

Thompson此前在社群網站上，取消追蹤勇士隊的官方帳號時，進一步加深了人們猜測他可能離隊的假想。這位34歲的射手，生涯曾5度入選全明星賽，並2次入選NBA最佳陣容第3隊。他與Stephen Curry所組成的「浪花兄弟」，也被認為是NBA歷史上三分能力最強的後場組合

▲灣區媒體Dan Dibley判斷Klay Thompson之所以取消關注勇士，可能代表K湯和勇士隊沒能就續約達成一致，而他本人對這樣的情況很不滿意。（圖／美聯社／達志影像）
▲灣區媒體Dan Dibley判斷Klay Thompson之所以取消關注勇士，可能代表K湯和勇士隊沒能就續約達成一致，而他本人對這樣的情況很不滿意。（圖／美聯社／達志影像）

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