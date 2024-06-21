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曾深陷桃色風波！國王楊敬敏終盼PLG首冠：我這年紀確實不容易

▲新北國王隊球星「士官長」楊敬敏，昨日總冠軍賽G5全場上場31分鐘，攻下12分3籃板，也隨國王奪下隊史首冠。楊敬敏賽後也感性表示，真的很不容易。（圖／新北國王提供）
▲新北國王隊球星「士官長」楊敬敏，昨日總冠軍賽G5全場上場31分鐘，攻下12分3籃板，也隨國王奪下隊史首冠。楊敬敏賽後也感性表示，真的很不容易。（圖／新北國王提供）

記者陳品翔/綜合報導

PLG台灣職籃昨（20）日晚間迎來總冠軍賽G5，由桃園璞園領航猿回到主場迎戰新北國王，此戰國王隊展現出高昂的強盛企圖，雖然團隊在末節遭遇亂流，但最終在延長賽上仍以103：97擊敗領航猿，系列賽以4：1正式拿下隊史首冠。賽後國王主力前鋒楊敬敏也接受訪問，他則感性表示：「我這年紀確實不容易，終於拿到夢寐以求的冠軍。」

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昨日的關門戰中，楊敬敏全場上場31分鐘，共出手10投4中，三分球則是5投1中，攻下12分3籃板2助攻，12分也是他本季在總冠軍賽上最高。儘管楊敬敏現年已40歲，但他在場上還是有一定能力，也能偶爾在外線放冷箭，造成對手在防守端上的麻煩。

終奪個人PLG首冠　楊敬敏坦言真的不容易

楊敬敏在奪冠之後，賽後也感性表示：「真的很不容易，非常不容易。自己的問題加上球隊發生一些事，大家還是很努力，等了4年了，終於拿到夢寐以求的冠軍了。」

而被問到這座冠軍獎盃的意義時，楊敬敏則直言自己早已什麼都不缺，就只缺這座冠軍。如今美夢總算成真，他則感謝教練、球員、團隊還有工作人員一路以來的支持與信任，「我們團隊真的太棒了，大家都幫了我很多，讓我有信心回到球場上、讓我不斷在球場上奔跑，我這年紀確實不容易。」

楊敬敏自輔仁大學畢業後，在2003年加入到SBL，他生涯從台銀隊發跡，隨後則轉至台啤效力。效力台啤隊時，楊敬敏曾幫助台啤奪下2座總冠軍，並在2011年獲選總冠軍賽最有價值球員，個人也曾在2009年以例行賽場均19.0分表現，獲得SBL得分王。

2012年楊敬敏則是決定離開SBL舞台，選擇西進中國大陸挑戰CBA，在CBA闖蕩近7年之後，隨著台灣新職籃甫剛成立，他則返台加盟寶島夢想家（現福爾摩沙夢想家）。

2021年楊敬敏轉戰至新北國王，儘管生涯已進入後期，但他在場上表現仍然相當穩健，並3度入選PLG年度第一隊、2度獲選年度MVP。原先去年就有機會可以率隊奪冠，但最終國王在總冠軍賽上則不敵富邦勇士，如今總算在今年擊敗領航猿奪冠，也是國王隊史首冠。

去年身陷桃色風波　楊敬敏遭禁賽15場

去年6月18日，楊敬敏因身陷桃色風波，隨後則自行宣布離隊。同年11月10日，PLG公布2023-24賽季球隊球員註冊名單，楊敬敏出現在新北國王的名單當中，不過聯盟隨後也召開紀律委員會，針對楊敬敏影響聯盟形象，處以禁賽15場

▲新北國王球星楊敬敏去年曾身陷婚外情風波，遭到聯盟處以禁賽15場處分。（圖／新北國王提供）
▲新北國王球星楊敬敏去年曾身陷婚外情風波，遭到聯盟處以禁賽15場處分。（圖／新北國王提供）

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