台版「寄生上流」！高雄男賴友人家不肯搬 不爽勸導持刀襲警糗了
2023年12月4日，高雄市一名何姓男子，長期借住於邱姓友人家，但雙方卻因細故時常發生爭吵，之後何男不滿邱男要求他搬遷，雙方遂起了爭執，邱男無奈只好報警處理。員警抵達現場，先是口頭勸說何男搬離，不料，何男竟情緒失控，持美工刀朝員警臉部和手部猛刺，遭壓制逮捕並移送法辦，案經高雄地院審理，依殺人未遂罪判何男7年6個月。
實習記者張保羅／綜合報導
據了解，邱男位於學府路的透天厝，1樓平時用於回收食用廢油的生意，樓上則是住家，當時邱男提供空房間給何男入住，未料何男卻賴著不肯搬走，雙方也因細故時常爭吵，邱男因此要求何男搬離，2人爆發爭執，邱男因此報警處理。
員警到場後，口頭勸說請何男離開，沒想到何男竟情緒失控，持美工刀往刺傷員警，警方立刻呼叫快打部隊支援，將何男壓制帶回。案件審理期間，何男以罹患精神疾病為由，請求法院從輕量刑。但法官認為，何男過去並無精神病史，且危害執法人員的安全，故依殺人未遂罪，判7年6個月有期徒刑，全案可上訴。
※【NOWnews 今日新聞
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