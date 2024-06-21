美國禁售卡巴斯基防毒軟體！認其與莫斯科關係密切 構成國安風險
美國政府21日宣布，將禁止在美國境內販售俄羅斯卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）的防毒軟體產品，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，由於克里姆林宮對該公司的影響力，可能會對美國的國家安全構成重大風險。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，雷蒙多指出，卡巴斯基被認為對美國的基礎設施和服務構成重大風險，因為俄羅斯政府有能力且有意圖，透過卡巴斯基的防毒軟體蒐集美國人的個人資訊並將其「武器化」。
禁令將自9月29日正式實施，屆時卡巴斯基產品將無法在美國境內販售，包括軟體更新的下載、產品的轉售和許可等等，違反限制的賣家和經銷商將面臨罰款，使用者雖不會受處罰，但無法獲得後續更新，美國商務部也建議，使用卡巴斯基的消費者盡快替換防毒軟體。
卡巴斯基則回應表示，將尋求「所有可用的法律手段」來對抗該禁令，以維持在美國的業務，並否認有參與任何威脅美國安全的活動。
美國不僅在境內封殺卡巴斯基的產品與服務，還將卡巴斯基的三個部門列入貿易限制清單，此舉可能會對卡巴斯基的海外銷售也造成影響，並阻止卡巴斯基從美國供應商獲取產品與服務。