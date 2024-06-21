「因為愛 舞所聚ZUMBA」起跑 藝人「動力火車」做公益當愛心大使
全球人壽歡慶30週年，結合運動、公益和音樂，盛大舉辦《全球人壽「因為愛 舞所聚ZUMBA」公益活動》，將在10月5日(六)舉行。日前舉辦售票直播記者會，邀請「動力火車」為公益「獻聲」，擔任活動愛心大使，以音樂陪伴大家舞動愛心、邁向永續。
記者廖聿偉/綜合報導
全球人壽董事長林文惠表示，長期支持臺灣體育發展，自2018年起連年舉辦大型公益運動，已累計號召7,395名民眾共同響應。活動支持多元平等，不論男女皆可在Zumba運動中展現獨一無二的個人魅力，今年活動部分報名費將捐助乳癌防治基金會，以「事前預防」的精神推廣全民關注自身健康，希望能夠拋磚引玉，以行動號召更多社會大眾一同健康運動、響應公益，發揮企業永續ESG的社會力。
歌手動力火車擔任愛心大使 笑果十足
活動愛心大使「動力火車」在記者會上接受快問快答挑戰，妙語如珠激盪出許多「笑」果，記者會上更飆唱經典歌曲，讓線上守候的粉絲一飽耳福！尤秋興透露「今天只是暖身場，10月5日我們將在活動現場帶來更多精彩表演！」。顏志琳則補充「很榮幸也很高興擔任活動愛心大使，讓我們可以唱歌給大家聽，期待當天可以看到熱愛運動的大家一起用Zumba支持公益！」
活動落實ESG永續發展目標，以低碳減塑帶來精彩體驗。賽衣採用回收環保材質製作，並使用全數位化通知、QR Code掃碼報到減少紙張印刷；硬體採用室內場地既有的舞台音響取代一次性硬體設備，並規劃ESG永續市集，號召參加者攜帶不再使用的舊鞋、舊衣再製為生活用品，透過活動攜手百人打造永續運動精神。