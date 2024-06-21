荒山亮挺過性騷擾風波！突曝83歲父親過世：謝謝您給我們的一切
台語金曲歌王荒山亮先前捲入性騷擾風波，3月透露官司獲判不起訴。不料，今（21）日他在臉書發文透露，83歲老父親過世的消息：「親愛的爸爸謝謝您給我們的一切，一路平安好走！我們都愛您！」並公開一張父親躺在病床上，與他緊握雙手的感人照片。
記者黃雅琪／綜合報導
荒山亮今日將臉書大頭貼換成全黑照片，並發文表示：「親愛的爸爸謝謝您給我們的一切，一路平安好走！我們都愛您！」透露83歲老父親過世的消息。荒山亮2023年經常到台中探望生病父親，當年捲入性騷擾官司的他，父親也很擔心其狀況，後來獲判不起訴之後，家人也終於放下心中大石頭。
荒山亮的父親曾任職於中興新村音樂老師，拿下南投縣歌唱比賽冠軍，擁有好歌喉的他也希望兒子能繼續發展音樂事業。先前荒山亮父親80大壽時，他陪在父親身邊與家人閒話家常，一家人過著平淡卻幸福的日子，如今父親離開人世，想必荒山亮心中悲痛萬分。
※【NOWnews 今日新聞
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