Klay Thompson處境尷尬！魔術只願給2年約　回勇士恐怕仍是最優選

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ESPN的Tim MacMahon在節目上和共同主持人Brian Windhorst及Tim Bontemps表示，勇士隊在Thompson於6月30日有資格進入自由球員市場之前，向他提供了一份合約。
「我聽說給Thompson的合約是一份為期2年的報價，有時候這不僅僅是關於年限的問題，年薪也會影響談判。」根據此前的說法，Thompson希望能夠拿到長約，希望能夠是一張3年以上的保障。
Windhorst指出，這位5屆全明星不太可能滿意自己的降薪幅度，特別是和其他隊友比較起來，「將Andrew Wiggins和Draymond Green的降薪福到加起來，都沒有達到Klay被降薪的幅度——即降到2000萬美元區間。而且當前兩人接受降薪時，他們得到了4年的合約。如果你是Klay，這些都是重要的考慮因素……這不僅僅是錢的問題，更是關於尊嚴的問題。」
勇士隊續約雖然還有很多問題要解決，但其他球隊要簽下K湯也沒那麼容易，根據Yahoo體育記者Jake Fischer的說法，魔術最多只願意給2年合約，這沒有達到Thompson理想的合約年限。
魔術也不願意給3年 K湯處境尷尬
「魔術確實有意追求一名能夠在Paolo Banchero和Franz Wagner周圍拉開空間、但不會佔用太多球權的老將後衛和前鋒。」Fischer如此說道，「但奧蘭多方面似乎只願意提供短期合約，類似於上賽季他們給Joe Ingles提供的兩年高於市場價格的合同。」
Fischer爆料，聯盟消息人士認為，Thompson希望得到至少3年的合約，但魔術可能只會給類似去年溜馬開給Bruce Brown的那種2年總價4500萬美元的合同，第二年為球隊選項。這一數字低於湯普森在2023-24賽季開始前拒絕的勇士報價，也遠低於沙加緬度國王計劃給Malik Monk的四年7800萬美元的合約。
勇士最近向這位有12年經驗的老將提供了一份2年合約，但沒有任何結果。在2023-24賽季開始前，勇士隊也曾向Thompson提出了一份兩年的續約合同，但也沒有達成協議。
目前尚不確定Thompson會在哪裡簽約，合約金額和時間也未知。但目前看起來，根據Fischer的說法，魔術無意完全滿足Thompson的合約標準，他們也有其他備案。K湯最終可能會發現他的最佳方案，可能是至少再穿一個賽季的勇士球衣。