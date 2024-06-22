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赴日必看！歐陽靖糾正：日本博愛座要讓位　揭這項規定更重要

▲歐陽靖導正視聽，澄清日本博愛座要禮讓座位，指另一項規定更重要。（圖／歐陽靖臉書）
▲歐陽靖導正視聽，澄清日本博愛座要禮讓座位，指另一項規定更重要。（圖／歐陽靖臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

近來社會發生多起是否禮讓博愛座的衝突，程度有大有小，讓輿論再度反思設置博愛座的必要性，衛福部長邱泰源則重申不會廢除博愛座。曾經定居日本的作家兼演員歐陽靖，昨（21）日發文糾正日本博愛座不用讓位的說法，並提醒另一項更重要的規定，「不能使用手機！」

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歐陽靖強調，日本博愛座（優先席）背後當然存在禮讓座位的意義，但在當地如何讓座卻是有點麻煩的事，取決於乘客察言觀色的能力與細心程度，她舉例「一名瘦瘦的小姐走進電車，包包上掛著好孕徽章」、「一名長輩走進車廂，移動到優先席旁邊」，類似這兩種狀況需要讓座。

反之，「一名白髮蒼蒼的老人走進電車，默默站在門」、「一名拄著拐杖的學生上車，站在門邊」就無需讓座，因為老人可能想表達自己很硬朗，這時讓座會變成白目、沒禮貌，而學生也許很快就要下車，如果是盲人，坐下再爬起來反而麻煩，「只要他沒有刻意靠近博愛座，是不需要特別讓座」，歐陽靖說道。

此外，歐陽靖透露，日本電車內博愛座附近有個更重要的規定必須遵守，就是不能使用手機，除了不能講電話，連滑手機、傳訊息都被禁止，「因為有些人心臟中裝置的人工心律器會被電磁波影響，所以在博愛座（優先席）附近是不能使用手機的。」

▲歐陽靖說，不能使用手機的告示，也就是請關閉電源的意思，如果優先席有坐人，站在旁邊的人在用手機，可以出聲制止對方。（圖／歐陽靖臉書）
▲歐陽靖說，不能使用手機的告示，也就是請關閉電源的意思，如果優先席有坐人，站在旁邊的人在用手機，可以出聲制止對方。（圖／歐陽靖臉書）
貼文讓不少網友現學新知識，「借分享，可以讓更多人知道，至少稍微減少紛爭」、「例子舉得太好了！大推」、「博愛座無法使用手機這點我贊成！無法使用手機應該就一堆人不會去搶了」、「但如果在日本遇到，我還是台灣習慣都會站起來讓座，從小就習慣了！應該家庭教育的關係！也習慣隨口說謝謝！不好意思！」

不過有住在東京15年的女網友分享，從來沒看過有乘客遵守禁止使用手機的規定，以及上下班時段，即便懷孕的她站在博愛座前，大家不是在睡覺就是在看手機，僅有少數人會讓位，「善良是種選擇，會選擇善良的日本人其實也真的不是多數。」歐陽靖回覆：「日本人的善良在通勤時段是消失的喔～因為通勤時段的電車是戰場啊...」


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