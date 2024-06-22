赴日必看！歐陽靖糾正：日本博愛座要讓位　揭這項規定更重要

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反之，「一名白髮蒼蒼的老人走進電車，默默站在門」、「一名拄著拐杖的學生上車，站在門邊」就無需讓座，因為老人可能想表達自己很硬朗，這時讓座會變成白目、沒禮貌，而學生也許很快就要下車，如果是盲人，坐下再爬起來反而麻煩，「只要他沒有刻意靠近博愛座，是不需要特別讓座」，歐陽靖說道。
此外，歐陽靖透露，日本電車內博愛座附近有個更重要的規定必須遵守，就是不能使用手機，除了不能講電話，連滑手機、傳訊息都被禁止，「因為有些人心臟中裝置的人工心律器會被電磁波影響，所以在博愛座（優先席）附近是不能使用手機的。」
貼文讓不少網友現學新知識，「借分享，可以讓更多人知道，至少稍微減少紛爭」、「例子舉得太好了！大推」、「博愛座無法使用手機這點我贊成！無法使用手機應該就一堆人不會去搶了」、「但如果在日本遇到，我還是台灣習慣都會站起來讓座，從小就習慣了！應該家庭教育的關係！也習慣隨口說謝謝！不好意思！」
不過有住在東京15年的女網友分享，從來沒看過有乘客遵守禁止使用手機的規定，以及上下班時段，即便懷孕的她站在博愛座前，大家不是在睡覺就是在看手機，僅有少數人會讓位，「善良是種選擇，會選擇善良的日本人其實也真的不是多數。」歐陽靖回覆：「日本人的善良在通勤時段是消失的喔～因為通勤時段的電車是戰場啊...」