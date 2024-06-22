台鐵恢復和仁至崇德間通車 唯列車慢行、將平均延誤5到10分鐘
台鐵229次自強號列車昨（21）日北上行經花蓮秀林鄉時，受到土石流衝擊影響，造成列車出軌。台鐵今（22）日指出，13：47已完成和仁至崇德間西正線搶修，經試運轉確認安全無虞後恢復通車。另為維護行車安全，列車暫以30公里/小時慢行通過，行經該區間之列車平均將延誤約5到10分鐘。
記者許家禎／台北報導
昨日229次列車16:50行經崇德至和仁間51K+300西正線和仁隧道南口，因大清水溪土石溢流覆蓋軌面衝擊影響，造成列車第1車第4軸、第2車全車、第9車第3軸出軌，司機員手部骨折、8名旅客輕傷。
針對搶修進度，台鐵指出，目前已於西正線K51+405到530設置明隧道，東正線也設置落石告警，並於東西正線間施作防落石柵欄等防護措施，另於和仁隧道南口均有設置型鋼防落石棚。台鐵表示，過去有發生落石災害，但未曾發生土石流災害，後續將與河川管理單位協調加強疏浚整治，防範類似事故再次發生。
台鐵今日中午過後表示，13：47完成和仁至崇德間西正線搶修，經試運轉確認安全無虞後恢復通車；另為維護行車安全，列車暫以30公里/小時慢行通過，行經該區間之列車平均將延誤約5到10分鐘，因本次天災事故影響，造成旅客不便，公司深致歉忱。