快訊／民眾黨開講椅子坐滿 19歲「小蔥」批民進黨縱容官員說謊
民眾黨今（22）晚在台北榮星花園舉辦「反貪腐、護台灣」開講，晚上7時許現場數百張白色板凳已經坐滿。活動由5位公民上台開講打頭陣，其中一位19歲李同學表示，他在網路看到有人要協尋2016年的黃國昌，「但我看到的是，有一個人2020年離開立法院後，繼續參選獨立董事長要來揭發弊案；有一個人絕對不向權貴低頭！」
記者林詠青／台北報導
民眾黨今晚晚會由立院黨團主任陳智菡、民眾黨發言人戴于文共同主持，並請到5位公民率先開講，有上班族、教育工作者，也有高中畢業生。
19歲李同學表示，他非常在乎國會改革的原因，是因為2018年普悠瑪事件時，還是國中生的他在電視新聞上看到有一個立委大聲質詢官員，「他叫做黃國昌」。李同學說，他看到網路有人要協尋2016年的黃國昌，「我看到的是，有一個人2020年離開立法院以後，繼續參選獨立董事長要來揭發弊案；有一個人絕對不向權貴低頭；有一個人永遠把台灣利益放在政黨利益之上！」
李同學也質疑，過去民進黨立委提出國會改革，但因為是國會少數而改革失敗；諷刺的事情是，民進黨執政這8年竟然「繼續縱容官員在國會殿堂說謊」。他也呼籲跟他一樣的年輕人，參與公共事務絕對是好事，「但，請不要再看懶人包了！」