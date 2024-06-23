柯建銘批藍白成「中國附隨組織」 國民黨：坐實是立院進步的毒瘤
立法院日前否決國會改革修法覆議案，民進黨團準備提聲請釋憲，對此，民進黨團總召柯建銘今秀出有著全體黨團成員連署的憲法審查與暫時處分聲請書，更批藍白就是為了當中國的附隨組織，隨即遭國民黨團反駁，「柯建銘真的坐實是立院進步的毒瘤。」
記者林怡昕／台北報導
柯建銘今天直指，民進黨團已擬具六大理由，並將釋憲本文和暫時處分書寫好，黨團成員也在21日連署完成，會在第一時間送出，「我們很有信心」，更直批藍白和中國裡應外合，現在又要對抗大法官和民意，在外面辦說明會都在抹黑，越講越露餡，想藉由打模糊戰，製造台灣動亂。
對此，國民黨團發布新聞稿指出，針對今天上午民進黨的柯建銘總召記者會之發言，其實就只有八個字可以形容「抹紅造謠、直接不演」。現在民進黨言必稱配合中共，到底什麼時候有這樣子做，拿不出證據只會抹紅，從沒看過一個國家的執政黨是用這樣的方式對付在野黨，可謂民主奇觀。
國民黨團續指，而國民黨團推動國會改革的決心不會改變，也呼籲大法官們要擔任稱職憲法守護者的角色，審慎看待每一個經過完整討論、論述、表決所產生的條文。
國民黨團也說，只會用抹紅的伎倆、只會用造謠的手段，就是現在民進黨團無下限的行為，不敢面對主流民意、只會在同溫層內取暖，柯建銘真的坐實是立院進步的毒瘤。