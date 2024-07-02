玩瓶蓋變台灣之光1／全台首創瓶蓋棒球社！南臺科大猛到出國比賽

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「把瓶蓋當成棒球」的有趣想法，來自於日本京都大學法學系學生「日野勇也」，日野從小就跟隨爸爸到美國生活，約莫在12歲時，發現自己對瓶蓋有過於常人的控制力，而熱愛棒球的他在上大學後決定將兩者融合，並透過不同的指法、甩臂動作研發出變速、曲球、滑球等球路，並在2018年將教學影片上傳到 YouTube 而在日本竄紅。
隨著影片在網路上驚人的流量，日本接觸瓶蓋棒球的族群增多，除了社團群起，還成立「瓶蓋棒球協會」，替這項運動制訂規則、瓶蓋規格限制，更系統化後的瓶蓋棒球，也被熱愛棒球的台灣人注意到，2020年，南臺科技大學大二生陳伯瑋從 Dcard 發起號召，最終成立全台首個「瓶蓋棒球社」，也替這段成為台灣之光的路開啟第一扇門。
成立社團困難重重 瓶蓋棒球竟被視為「危險運動」
陳伯瑋並非棒球科班出生，僅因中秋節與朋友烤肉時一時興起，模仿影片中的日野勇也丟瓶蓋，當時正逢陳伯瑋大學最低落的時期，感情失利、社交不順的他為了尋求重心，一股腦決定在學校、甚至在台灣成立第一個「瓶蓋棒球社」，他開始在 Dcard 發文號召、到處詢問同學，但換來的卻是更多的忽視，和認為自己在做夢的冷嘲熱諷。
不過陳伯瑋沒有放棄，就算最終團隊不到5人，還是鼓起勇氣向學校提出申請書，但難題再現，老師們認為瓶蓋棒球太過冷門，在社團經營上可能會相當艱鉅，甚至質疑當作球的瓶蓋是需要一定重量和質地的「酒瓶瓶蓋」，因此被視為危險運動，陳伯瑋只能花費更多時間，透過影片、報告，才終於說服師長，成立自己也不知道能否成功運營的社團。
瓶蓋棒球社招生困難 幹部當環保小尖兵收集瓶蓋
組織成立只是第一步，南臺科大瓶蓋棒球社馬上在招生、尋求幹部上遭遇挫折，行政流程、美宣設計、社群經營壓得創始團員喘不過氣，「以為做有興趣的事會很快樂，但現實就是會逼你碰更多不想做卻必須做的事」，成為這群興致勃勃的熱血大學生，對社團這個小型社會的第一印象。
「但還好我們是大學生，沒那麼容易放棄」，陳伯瑋和團隊在校園中穿梭招生、擔任校園環保小尖兵只為了收集瓶蓋、開設 IG 上傳各種短影片，甚至透過日文和日本的瓶蓋棒球團隊交流，終於在2023年1月，日本瓶蓋棒球協會主動聯繫南臺科大瓶蓋棒球社，表明要在台灣舉行台日交流，這次的牽線也成為日後社團大放異彩的重要契機。
受邀赴日讓世界看見台灣 巔峰社員人數達140人
首次的台日交流，除了技術上的切磋，日本人還贈送不少「很好丟的瓶蓋」，日本瓶蓋棒球協會會長佐藤宏紀也邀請南臺科大，參與2023年8月在日本京都舉行的瓶蓋棒球大賽，就這樣，一群熱愛瓶蓋棒球的大學生展開募資、參與企業舉辦的校園贊助計畫，終於飛往日本親眼看看更大的世界。
遠赴日本的南臺科大瓶蓋棒球社，是當時的32支隊伍中唯一一支台灣隊伍，最終大比分吞下三連敗，但勝負終究是比賽的一小部分，成員們雖然連碰到球都有難度，但也趁這次機會結識更多朋友，體驗日本對專項運動投注的熱情，也許下「創辦台灣瓶蓋棒球協會，舉辦屬於台灣的全國比賽」的願望，而此時的他們已經因短影音在網上備受關注，加上出國比賽的加持，南臺科大瓶蓋棒球社頓時成為超熱門社團，社員一度超過140人。
陳伯瑋謙虛的說「都是因為學校有社團學分，才會有那麼多人加入我們」，不過看在記者眼裡，幹部們對社課的規劃、社員們在參與社課時認真的眼神和對自我要求的渴望，完全能看出這個團體並非只為了追求「畢業門檻」才聚集，而是真的在課外尋找自己的興趣，努力在大學揮灑青春，留下最美好的回憶。