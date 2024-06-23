神奇改造！大谷翔平手感燙6戰5轟登上全壘打王　魔鬼藏在細節裡

自討腰包花7000元買票請家人到場！洪總：希望高雄也能有大巨蛋

▲台鋼雄鷹總教練洪一中，自掏腰包，花7000元請家人觀賞大巨蛋賽事。（圖／記者林之越攝）
▲台鋼雄鷹總教練洪一中，自掏腰包，花7000元請家人觀賞大巨蛋賽事。（圖／記者林之越攝）

記者吳政紘/綜合報導

洪總自掏腰包！台鋼雄鷹連續2天在大巨蛋當主場，對戰球隊中信兄弟，由於台鋼有不少前兄弟象成員，儼然是「黃衫大戰」加上湧入逾2萬名球迷進場觀戰，場邊十分熱鬧，今天大巨蛋再度上演「鷹象大戰」，台鋼雄鷹總教練洪一中賽前開心表示：「我今天自掏腰包請家人朋友來大巨蛋看球喔，花了7000多塊，一定要挺一下台鋼的。」洪總不是第一次希望高雄有新球場，他更希望有大巨蛋，他說：「在室外球場看球很辛苦，現在有一座大巨蛋，進來吹冷氣看球好舒服，球迷進來約會、聚會都可以，希望高雄未來也能有大巨蛋。」

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洪總曾被關在澄清湖球場　大巨蛋很舒適

洪一中總教練今年在台鋼主場澄清湖棒球場，還一度被場館人員關在地下室停車場，由於澄清湖球場當地人士都知道「比較陰」，讓不少球迷都說：「難怪台鋼不想認養。」

高雄市政府長期以來都希望職棒球隊進駐，今年台鋼雄鷹也吸引不少球迷進場，但比起大巨蛋，還差很遠，大巨蛋的效應十足，隨便開場都是破萬人，這也讓職棒球隊嚐到甜頭。

台鋼已在大巨蛋打了多場比賽，讓洪總認為真的優點不少：「台灣夏天天氣實在有夠熱的啦，在室外球場看球很辛苦，現在有一座大巨蛋，進來吹冷氣看球好舒服，球迷進來約會、聚會都可以啊，女生化妝也不會因為天熱流汗妝就花掉。」

由於大巨蛋冷氣放送，練球、比賽、訓練都可以不受影響，洪總表示：「我是希望高雄也能有一顆大巨蛋，相信南部地區球迷會非常願意進場看球，不會因為大熱天就不來看。」

不過大巨蛋營運費用和成本相當驚人，洪總當然也清楚，他提出想法：「南部兩支球隊台鋼和統一可以坐下來談，兩隊共同經營高雄大巨蛋也可以，這樣球賽使用天數就會增加，營收可以支撐營運成本，國外也是有兩支球隊共同經營一顆巨蛋的例子。」

日職過去就有東京巨蛋由火腿、巨人隊一起共享東京巨蛋，之後火腿到北海道札幌巨蛋當成主場，也讓不少粉絲願意前往朝聖，現在北海道還有新球場Es Con Field Hokkaido，也是室內「可開放」屋頂，都是最佳例子。




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