自討腰包花7000元買票請家人到場！洪總：希望高雄也能有大巨蛋

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洪一中總教練今年在台鋼主場澄清湖棒球場，還一度被場館人員關在地下室停車場，由於澄清湖球場當地人士都知道「比較陰」，讓不少球迷都說：「難怪台鋼不想認養。」
高雄市政府長期以來都希望職棒球隊進駐，今年台鋼雄鷹也吸引不少球迷進場，但比起大巨蛋，還差很遠，大巨蛋的效應十足，隨便開場都是破萬人，這也讓職棒球隊嚐到甜頭。
台鋼已在大巨蛋打了多場比賽，讓洪總認為真的優點不少：「台灣夏天天氣實在有夠熱的啦，在室外球場看球很辛苦，現在有一座大巨蛋，進來吹冷氣看球好舒服，球迷進來約會、聚會都可以啊，女生化妝也不會因為天熱流汗妝就花掉。」
由於大巨蛋冷氣放送，練球、比賽、訓練都可以不受影響，洪總表示：「我是希望高雄也能有一顆大巨蛋，相信南部地區球迷會非常願意進場看球，不會因為大熱天就不來看。」
不過大巨蛋營運費用和成本相當驚人，洪總當然也清楚，他提出想法：「南部兩支球隊台鋼和統一可以坐下來談，兩隊共同經營高雄大巨蛋也可以，這樣球賽使用天數就會增加，營收可以支撐營運成本，國外也是有兩支球隊共同經營一顆巨蛋的例子。」
日職過去就有東京巨蛋由火腿、巨人隊一起共享東京巨蛋，之後火腿到北海道札幌巨蛋當成主場，也讓不少粉絲願意前往朝聖，現在北海道還有新球場Es Con Field Hokkaido，也是室內「可開放」屋頂，都是最佳例子。