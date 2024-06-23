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友邦聖克里斯多福總理訪台　賴清德明軍禮歡迎

▲賴清德明日將以軍禮歡迎友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯伉儷。（圖／總統府提供）
▲賴清德明日將以軍禮歡迎友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯伉儷。（圖／總統府提供）

記者陳威叡／台北報導

台灣加勒比海地區友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）伉儷，明日率團訪台，展開為期5天的國是訪問行程，總統府發言人李問今（23）日表示，總統賴清德代表我國政府及人民，誠摯歡迎訪團，總統也將在明日上午，以隆重軍禮歡迎訪團，並就兩國共同關切議題，進行會晤深入交換意見，午間於於總統府設國宴款待訪問團。

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總統府發言人李問說明，此行為總理德魯於就任後第二度訪台，訪團成員另包括，總理夫人普琳絲（Diani Prince-Drew）、外交部長道格拉斯（Denzil Douglas）、尼島行政首長布蘭特利議員（Mark Brantley）、內閣秘書長納塔（Marcus Natta）、總理辦公室次長賀瑟爾（Naeemah Hazelle）、醫療保健特使羅沃斯（Frank Laws）、國家新聞處主任馬脩柏（Bernice Matthew）等多位重要內閣閣員及地方首長。

李問表示，聖克里斯多福及尼維斯聯邦是我國在加勒比海區域的重要友邦，感謝總理德魯上任後更多次在聯合國大會等重要國際場合，積極發言支持台灣參與國際組織；兩國合作深厚且邦誼堅實，我國與聖克里斯多福及尼維斯聯邦建交41年來，長期在教育、醫療公衛、農業、青年暨婦女賦權及氣候韌性等領域有密切的合作交流。期盼透過此次德魯總理率團來訪，深化兩國雙邊合作關係，促進兩國邦誼歷久彌堅，共同為全球和平穩定及永續發展貢獻心力。

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