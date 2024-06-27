啦啦隊女孩爆紅掀代言熱潮！林襄紅到日本去　峮峮廣告接到手軟

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啦啦隊女神林襄 突然竄紅代言接不完
林襄近年突然崛起，成了許多廠商的新寵兒，代言各種珠寶、吹風機、精品、服飾品牌等等，連7-11也有她的代言海報，還擔任日本高爾夫球球衣品牌「CPG GOLF」的全球代言人，也曾被找去東京時裝周走秀，可見其影響力。這次她也臨時救火為《波拉西亞戰記》接下代言人，可見林襄的配合度頗高。
南韓女神李多慧 來台掀起多慧旋風
南韓啦啦隊女神李多慧來台後人氣爆棚，今年從樂天桃猿到味全龍當小龍女，一舉一動備受關注，即便轉隊還是與樂天女孩籃籃保持友好關係。她從飲料、球鞋、外送平台代言，連路邊的房產廣告看板也有她的身影，荷包賺滿滿，還在台灣舉辦見面會，人氣不容小覷。而她親切又親民的形象，也擄獲不少粉絲，穩坐啦啦隊女神地位。
中信兄弟啦啦隊峮峮 「炸裂陳子豪」紅到國外去
峮峮為中職中信兄弟的啦啦隊Passion Sisters成員，目前也是節目飢餓遊戲主持人。峮峮因陳子豪之應援曲「炸裂陳子豪」起舞，因而爆紅於網路上廣為人知，甚至紅到日本。從保養品、眼科、公益廣告、手遊代言，峮峮代言接到手軟。而她的感情世界也備受關注，她坦言因為工作實在太忙碌，只希望如果有另一半，對方要接受她很忙碌沒有時間陪伴，「就是可以接受孤單這件事。」
樂天女孩隊長籃籃 紅到成胡瓜主持搭檔
「樂天女孩」隊長兼執行長籃籃（籃靖玟），擁有稚齡娃娃臉，主持多個綜藝節目的她，還是史上第一位提名金鐘獎的現役啦啦隊隊員，被視為業界的榜樣。籃籃除了代言從頭到腳的商品之外，政府機關也時常找上她代言，可見其形象正面良好。目前手上還有《綜藝大集合》、《天才衝衝衝》、《綜藝新時代》3個帶狀節目，可見她的人氣居高不下。