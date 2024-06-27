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啦啦隊女孩爆紅掀代言熱潮！林襄紅到日本去　峮峮廣告接到手軟

▲啦啦隊女孩竄紅後，代言跟著找上門，林襄還紅到日本去；峮峮也是接廣告接到手軟。（圖／林襄、峮峮IG）
▲啦啦隊女孩竄紅後，代言跟著找上門，林襄還紅到日本去；峮峮也是接廣告接到手軟。（圖／林襄、峮峮IG）

記者薛羽彤／綜合報導

進場觀看球賽除了賽事精彩好看之外，場邊的啦啦隊也是吸引球迷進場的原因之一！許多啦啦隊女孩靠著在場邊應援，逆天的美貌受到關注，知名度飆升接下不少代言，甚至進軍演藝圈。而近期《波拉西亞戰記》集結了5隊啦啦隊共25位女孩們，與影帝黃秋生、高捷一起代言《波拉西亞戰記》，也掀起了啦啦隊女神代言熱潮。

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啦啦隊女神林襄　突然竄紅代言接不完

林襄近年突然崛起，成了許多廠商的新寵兒，代言各種珠寶、吹風機、精品、服飾品牌等等，連7-11也有她的代言海報，還擔任日本高爾夫球球衣品牌「CPG GOLF」的全球代言人，也曾被找去東京時裝周走秀，可見其影響力。這次她也臨時救火為《波拉西亞戰記》接下代言人，可見林襄的配合度頗高。

▲林襄透露自己是來救火拍攝，更自爆遊戲ID「林襄本人」卻沒人信，對方要求加IG，結局卻讓她氣到不行。（圖／記者葉政勳攝）
▲林襄救火拍攝《波拉西亞戰記》廣告。（圖／記者葉政勳攝）
南韓女神李多慧　來台掀起多慧旋風

南韓啦啦隊女神李多慧來台後人氣爆棚，今年從樂天桃猿到味全龍當小龍女，一舉一動備受關注，即便轉隊還是與樂天女孩籃籃保持友好關係。她從飲料、球鞋、外送平台代言，連路邊的房產廣告看板也有她的身影，荷包賺滿滿，還在台灣舉辦見面會，人氣不容小覷。而她親切又親民的形象，也擄獲不少粉絲，穩坐啦啦隊女神地位。

▲李多慧。（圖／李多慧IG）
▲李多慧來台後人氣爆棚。（圖／李多慧IG）
中信兄弟啦啦隊峮峮　「炸裂陳子豪」紅到國外去

峮峮為中職中信兄弟的啦啦隊Passion Sisters成員，目前也是節目飢餓遊戲主持人。峮峮因陳子豪之應援曲「炸裂陳子豪」起舞，因而爆紅於網路上廣為人知，甚至紅到日本。從保養品、眼科、公益廣告、手遊代言，峮峮代言接到手軟。而她的感情世界也備受關注，她坦言因為工作實在太忙碌，只希望如果有另一半，對方要接受她很忙碌沒有時間陪伴，「就是可以接受孤單這件事。」

▲峮峮。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲峮峮走紅後，代言接不停，還挑戰主持節目。（圖／記者吳翊緁攝影）
樂天女孩隊長籃籃　紅到成胡瓜主持搭檔

「樂天女孩」隊長兼執行長籃籃（籃靖玟），擁有稚齡娃娃臉，主持多個綜藝節目的她，還是史上第一位提名金鐘獎的現役啦啦隊隊員，被視為業界的榜樣。籃籃除了代言從頭到腳的商品之外，政府機關也時常找上她代言，可見其形象正面良好。目前手上還有《綜藝大集合》、《天才衝衝衝》、《綜藝新時代》3個帶狀節目，可見她的人氣居高不下。

▲籃籃不僅是樂天桃猿啦啦隊的「門面擔當」總隊長，更手握許多主持節目，讓不少粉絲十分憂心她工作是否忙得過來，籃籃也透過IG分享自己的工作規劃、如何排解壓力，以及心目中的理想情人。（圖／翻攝自籃籃IG）
▲籃籃不僅是樂天桃猿啦啦隊的「門面擔當」總隊長，更手握許多主持節目。（圖／翻攝自籃籃IG）

高捷演老大太入魂！曾有人給資源要他開堂口　霸氣模樣被視為標竿

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