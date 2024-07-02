玩瓶蓋變台灣之光3／最快球速100公里！「這牌子」瓶蓋丟起來最爽

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「瓶蓋棒球」在2018年由京都大學法學系學生「日野勇也」發明後，透過網錄影音傳遞到全球，台灣也在2020年由南臺科大開立第一個「瓶蓋棒球社」。瓶蓋棒球的球速落在30至100公里，投手至本壘板的距離9.22公尺，是一般棒球場的一半，比賽場地由8公尺的內野、5公尺的外野組成，最外圍以一排擋球板做為全壘打牆，打者規定使用「威浮球」的球棒。
瓶蓋棒球一隊只需要5人就可以比賽， 除了投手和捕手外，還有兩名守備員，剩下一人是指定打擊，打者不需要跑壘，擊出的球會視「落點」判別結果，只要球落在內野就是「滾地出局」、落在外野是「一壘安打」、先碰到內或外野、再滾到後方擋球板為「二壘安打」、直接打到擋球板為「三壘安」，越過擋板則為「全壘打」。
🟡瓶蓋差異
南臺科大開立第一個「瓶蓋棒球社」創辦人陳伯瑋分享，市面上的瓶蓋可以透過「厚薄、硬軟」分為4種類型，每種類型的瓶蓋都有適合使用的球種，而在正式比賽則規定要以「白色瓶蓋」為使用球種。
📍又硬又厚：適合丟直球類，包括速球、變速球，原因在於瓶蓋質量厚重，施加力道後速度感較為明顯。代表瓶蓋：波蜜、黑送汽水C&C系列、金車飲料系列、可爾必思。
📍又硬又薄：適合丟變化球類，包括曲球、滑球，硬的瓶蓋有絕佳的速度感，而薄的特性讓瓶蓋在與氣流相互作用中，能達到「更大幅度位移」的效果，不過使用時相當考驗投手控球能力。代表瓶蓋：舒跑、悅氏礦泉水、御茶園
📍又軟又薄：軟薄的瓶蓋在投變化球時，雖然也能做到大角度位移效果，不過速度感稍嫌不足，尤其在室外使用常會出現暴投情況。代表瓶蓋：多喝水、愛之味系列。
📍又軟又厚：軟厚的瓶蓋雖然在速度表現上並不出眾，實戰也較少選擇使用，但軟厚瓶蓋投出的變化球進壘時，會有很明顯「向下墜」的軌跡，對於擅長縱向變化球，如指叉球、變速球等選手就像一個「專武」，但也相當考驗投手控球能力。代表瓶蓋：寶礦力系列。
陳伯瑋提到，相較於上述4種類型瓶蓋，對瓶蓋棒球選手來說，最佳的用球其實是「厚薄適中、硬度偏硬」的瓶蓋，能在確保投出的球有一定速度的情況下，控球也有較大的容錯空間，例如「黑松汽水系列、wilkinson氣泡水」。