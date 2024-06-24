7局還飆出163公里！海盜火球狀元Paul Skenes締造大聯盟百年紀錄
美國職棒（MLB)匹茲堡海盜火球狀元Paul Skenes，今（24）日掛帥先發對上坦帕灣光芒，主投7局失1分飆出8次三振，在7局上面對最後一名打者，投出本場第98球，飆出最快的101.5英哩（163.3公里）火球，不過海盜打線遭光芒投手群封鎖，終場以1:3不敵光芒， 雖無緣拿下本季第5勝，但Skenes生涯前8戰狂飆61K，創下大聯盟自1901年以來第7多紀錄。僅排在傳奇投手Nolan Ryan之後，此外本季Skenes只投出8次四壞保送，成為大聯盟歷史上唯二在生涯前8場先發中，投出至少60次三振，且投出不到10次保送的投手，另一位則是2014年的「神之子」田中將大。
記者吳政紘/綜合報導
Paul Skenes火球寫紀錄 大聯盟史上第7多
Skenes開賽第一球就遭盜光芒開路先鋒Yandy Diaz狙擊，被敲出「首局首打席首球全壘打」隨後再被Josh Lowe敲出2壘安打，Skenes狀態回穩未再丟分，而海盜在4局下半靠著Bryan Reynolds的陽春砲扳平比數。
Skenes在首局丟分後，在第3、4局都面臨得點圈有人的危機但都順利化解，其餘局勢都投出3上3下，在投完7局退場後，接替投球任務的海盜牛棚投手Colin Holderman，在8局上半被光芒打線連續安打，失掉2分，終場海盜就以1:3不敵光芒。
Skenes此役7局被打6支安打僅失1分，飆出8K，生涯前8戰狂飆61K，創下大聯盟自1901年以來第7多紀錄，僅排在傳奇投手Nolan Ryan之後，此外本季Skenes只投出8次四壞保送，成為大聯盟歷史上唯二在生涯前8場先發中，投出至少60次三振，且投出不到10次保送的投手，另一位則是2014年的洋基日籍好手「神之子」田中將大。