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再創34年新低！日圓換匯見0.2063元　5萬台幣省快2張東京迪士尼票

▲日圓兌新台幣換匯價再創史上新低，台灣銀行日圓現鈔賣出價今（24）日早盤來到0.2063元。（圖／記者顏真真攝）
▲日圓兌新台幣換匯價再創史上新低，台灣銀行日圓現鈔賣出價今（24）日早盤來到0.2063元。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

美元續強，日圓兌美元續貶逼近160，新台幣兌美元今（24）日早盤雖然開貶，但貶幅相對有限，日圓換匯再創34年新低價，台灣銀行日圓現鈔賣出價來到0.2063元，若與年初換匯高點1月2日的0.2217元相較，換新台幣5萬元，現在可多換1 6836日幣，相當於省下快2張成人暑假東京迪士尼門票錢。

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由於市場預期美國聯準會（Fed）可能延後降息，美元指數續強逼近106，來到105.87附近，日圓兌美元續貶也快貶破160，一度來到159.92價位，目前在159.75附近震盪。

雖然今日新台幣兌美元也開貶，更一度貶破32.4元，來到32.405元，貶值3.6分，由於貶幅有限，目前在32.395元震盪，也因此，日圓兌新台幣換匯價也再創34年新低價。

台銀日圓現鈔賣出價早盤來到0.2063元，以換新台幣5萬元來說，與今年換匯高點1月2日的0.2217元相較，換新台幣5萬元，當時只能換到22萬5529日幣，現在可換到24萬2365日幣，可多換到1萬6836日幣，以暑假東京迪士尼成人票最便宜8900日幣來說，等於省下快2張門票錢。

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