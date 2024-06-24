要賴清德「別提暫時處分」　傅崐萁怒嗆：台灣已成為皇帝制政府？

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對此，國民黨團隨即召開記者會，傅崐萁指出，「好鬥成性」的賴清德要提出大法官釋憲，並提出暫時處分，「一個對全世界民主國家，實行多年聽證、調查法案，包含英美德法日韓都施行多年」，台灣不能再是民主世界國家的侏儒，台灣近年發生貪污腐敗，人民辛苦工作血汗所得，政府如何用掉這些錢，人民沒有知道的權利嗎？台灣已經進入極權專制嗎？
傅崐萁也說，賴清德還嗆聲，如果立法院依照職權行使法要求國情報告，「他正式告訴立法院他不會來」，賴清德過去違法違憲已經不是第一次，在台南市長期間，232天不進去議會，況且國情報告還是參選期間承諾。
傅崐萁也批，台積電是否會被調查？這都是民進黨中央釋放的網軍側翼訊息，說台積電也可能被調查，「只有官商勾結的廠商，才會被邀請到立院作證，而且立院不會對作證的人判刑，是由中華民國司法機關，地檢署偵查、法院判決。」
傅崐萁強調，立法院只做調查，且在聽證、調查當中，都是民進黨政府弊案，包含風電、雞蛋、口罩、快篩、光電，「台灣已經成為皇帝制？中央極權專制壓迫的政府嗎？」
傅崐萁喊話，賴清德不要提出暫時處分，應該勇敢面對國會、國人，更呼籲15位憲法法庭的大法官，雖然15位都是民進黨政府任命的，「這是國家長長久久，過去是侏儒，未來不能是侏儒，請大法官拿出貞操、司法良心，讓台灣民主國家，讓國會改革五法順利做出合憲判決。」