保障性別平權　《國民體育法》第五條修正草案通過

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在這之中，國民黨立委柯志恩等17人擬具《國民體育法》第五條修正草案獲得與會人員一致支持通過。民進黨立委林宜瑾表示，目前台灣參與運動賽事的女性人口之多，優秀的例子包括戴資穎、謝淑薇、鄭怡靜、陳思羽，因此更要透過完善的法規給予一個良好的運動環境，此次條文直接寫進「促進運動參與之性別平等」保障性別平權，「非常OK，讚！」
民進黨立委張雅琳表示，非常支持《國民體育法》第五條修正草案，但也要求體育署以及各個單項賽事協會，要有與之相關的性別教育，降低女性、學生選手遭到性騷擾或是性侵害的風險，以及落實不適任教練的退場機制。
民進黨立委吳沛意表示，原本《國民體育法》第五條只是宣示性質的條文，不過運動賽事的性別平等，絕對不僅於此，而且現行就有推廣女性參與體育運動白皮書，究竟目前相關指標的達成機率多少？要求體育署會後提供各個委員辦公室相關資料。
民進黨何欣純指出，去年審查預算的時候，發現體育署就有「運動推手獎」，希望未來能在之中新設特別獎表揚推動性別平等有功的人員，不過目前體育署卻說，關於透過獨立獎項表揚性別平等要由專員審查，目前盡如專案研議當中，是否因此沒有下文？因此要求相關配套措施務必積極落實。
另外，民進黨立委陳秀寶表示，配套設施部分，希望廁所、淋浴場域等也能落實性別平等。何欣純接著提到，廁所淋浴空間的隱私有無受到確實保障？建議體育署、國教署可以告知預計多久時間、計畫時程盤點國內各級學校的體育班，或有相關女性選手的保障措施，其次現行各個單項賽事的女性選手，仍有可能受到教練或是相關人士的性騷擾，要求教育部務必再將相關防禦機制明確說明。
民進黨立委范雲表示，我國上屆奧運的女性獎牌得主多於男性，可是中華奧委會135名的委員當中，女性比例低於世界平均的40%，目前只有不到3分之1的31%，希望未來能有相關條文明確規範女性席次。
針對立委疑惑，教育部體育署表示，去年就有行文要求各個體育賽事協會，下屆改選委員之中各個單一性別的代表務必高於3分之1，另外過往4年的前瞻計畫就有花費4億元在增置體育場館廁所，未來也會陸續修建淋浴場域，至於推手獎的特別獎確實有關性別平選項，若有相關推薦就會納入審查，相關單位也有針對女性參與體育運動白皮書的各項指標進行盤點，未來會以書面報告提供各個委員。