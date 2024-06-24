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盜取具荷拉保險櫃犯人是他？AI對比圖曝光竟神似Zico　本人證實了

▲近期韓國節目《我想知道真相》，釋出1張盜取具荷拉（左）保險櫃犯人的AI照片，網友發現該男子竟神似歌手Zico（右），掀起討論，而Zico也透過經紀公司回應此事。（圖／翻攝自IG）
▲近期韓國節目《我想知道真相》，釋出1張盜取具荷拉（左）保險櫃犯人的AI照片，網友發現該男子竟神似歌手Zico（右），掀起討論，而Zico也透過經紀公司回應此事。（圖／翻攝自IG）

記者施以慧／綜合報導

英國媒體《BBC》近日公開南韓性醜聞「Burning Sun」紀錄片，讓前幾年自縊逝世的南韓女團KARA成員具荷拉再度被搬出檯面上討論。由於具荷拉在離世後，有人去到她的住宅，偷走了裡面的保險櫃，而日前韓國SBS節目《我想知道真相》靠著AI技術，成功還原了嫌犯的面目特徵，甚至還畫出了圖像，而畫面中的男子竟和歌手Zico神似，掀起熱議。

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在節目《我想知道真相》中，團隊利用監視器畫面，加上AI技術，重新整理了偷走具荷拉保險櫃男子的臉，指出該男子應為長臉型、高鼻子，並且犯案時候還戴著近視眼鏡，至於身高則大約落在180公分左右，而事實上，過去該起案件在調查時，警方也曾表示這起案件極有可能是熟人所為。

▲網友們認為偷取保險櫃的犯人神似歌手Zico。（圖／翻攝自X）
▲網友們認為偷取保險櫃的犯人神似歌手Zico。（圖／翻攝自X）
值得一提的是，在該節目播出後，遭網友指控的Zico曾發出1則動態，讓人更摸不著頭緒，他表示：「這裡是巢穴，還是愚蠢的防禦機制築起的圍欄？淡色的天花板看起來像天空。由於對外面的世界一無所知而忽視它，想要陽光和雨水的願望使得那天的心情變得糟糕。將責任歸咎於天氣，是將自己製造的空虛感強加給世界的戰士。你展現出的無數深刻情感使你最具人性。希望你不要再讓人生迷失在迷茫中了。」如今網友也瘋狂熱議，指出偷走保險箱的兇手極有可能就是Zico。

更有細心的網友指出，嫌犯的走路步伐與Zico極為相似，表示：「原來是他提到鄭俊英的黃金手機，今天是《想知道真相》那一集啊」、「所以他是在《我想知道真相》那集之後發布這個消息的」、「看得我心裡發毛」、「真的，如果是熟人作案，好像Zico不無可能。」但也僅限於網友的猜測，真正的兇手究竟是何方神聖，目前還需等待韓國警方調查才能定案。

▲歌手Zico的經紀公司回應此事，表示整起事件與Zico無關，希望外界別再散播不實謠言。（圖／翻攝自IG）
▲歌手Zico的經紀公司回應此事，表示整起事件與Zico無關，希望外界別再散播不實謠言。（圖／翻攝自IG）
不過Zico所屬的經紀公司KOZ娛樂，稍早發聲：「公司確認所屬藝人Zico（禹智皓）最近在各種網絡社區、SNS等無差別地製作名譽毀損、侮辱、散佈虛假事實等惡性發文，已經收集發文，並且向調查機關提交了訴狀，今後也將定期採集並受理惡性發文，定期受理訴狀。另外，最近往上提出的有關藝人的謠言也並非事實，因此將採取強硬措施，即使花費時間也會追究到底。」

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