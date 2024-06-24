盜取具荷拉保險櫃犯人是他？AI對比圖曝光竟神似Zico　本人證實了

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值得一提的是，在該節目播出後，遭網友指控的Zico曾發出1則動態，讓人更摸不著頭緒，他表示：「這裡是巢穴，還是愚蠢的防禦機制築起的圍欄？淡色的天花板看起來像天空。由於對外面的世界一無所知而忽視它，想要陽光和雨水的願望使得那天的心情變得糟糕。將責任歸咎於天氣，是將自己製造的空虛感強加給世界的戰士。你展現出的無數深刻情感使你最具人性。希望你不要再讓人生迷失在迷茫中了。」如今網友也瘋狂熱議，指出偷走保險箱的兇手極有可能就是Zico。
更有細心的網友指出，嫌犯的走路步伐與Zico極為相似，表示：「原來是他提到鄭俊英的黃金手機，今天是《想知道真相》那一集啊」、「所以他是在《我想知道真相》那集之後發布這個消息的」、「看得我心裡發毛」、「真的，如果是熟人作案，好像Zico不無可能。」但也僅限於網友的猜測，真正的兇手究竟是何方神聖，目前還需等待韓國警方調查才能定案。
不過Zico所屬的經紀公司KOZ娛樂，稍早發聲：「公司確認所屬藝人Zico（禹智皓）最近在各種網絡社區、SNS等無差別地製作名譽毀損、侮辱、散佈虛假事實等惡性發文，已經收集發文，並且向調查機關提交了訴狀，今後也將定期採集並受理惡性發文，定期受理訴狀。另外，最近往上提出的有關藝人的謠言也並非事實，因此將採取強硬措施，即使花費時間也會追究到底。」
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