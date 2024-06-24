大巨蛋賺翻了！富邦悍將宣布加場 目標再破主場進場人數新高
中職聯盟今（24）日公布，2024年7月26日至28日一軍例行賽編號第219場、222場、225場，富邦悍將主場對戰台鋼雄鷹三連戰賽事，原定於新莊球場舉行，比賽場地調整至臺北大巨蛋，而富邦悍將球團經過跟大巨蛋相關單位協調，預計把年度經典主題日「G!POP流行音樂節」將在7月27、28日首度移師大巨蛋登場，由於富邦悍將在5月25日，吸引19588人進場，已經是主場新高，7月的主題日，希望再破主場進場人數新紀錄。
記者吳政紘/綜合報導
富邦悍將公告：
經上半季悍將大巨蛋系列賽獲得球迷熱烈迴響後，富邦悍將再次感謝中華職棒大聯盟、新北市政府體育局及遠雄巨蛋公司等單位的支持協助，下半季7月26日~28日三連戰，悍將將再度前往臺北大巨蛋擔任主場，其中包括年度經典主題日「G!POP流行音樂節」將在7月27、28日首度移師大巨蛋登場。
富邦悍將球團表示，暑假即將到來，為了給全台球迷朋友們最不一樣的大巨蛋主場體驗及感受悍將主場的熱血應援，此系列戰相關活動內容、票價及購票時程，將於近日另行公佈，球迷朋友敬請期待。
富邦悍將在5月24日大巨蛋首戰，就吸引破萬球迷加入，25日更是吸引19588人進場，兩天超過3萬人以上進場，富邦悍將也更有信心在大巨蛋經營賽事。