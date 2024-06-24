提前爆料！湖人將正式宣布JJ Redick接任教頭　送上40歲生日大禮

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湖人季末換帥可說是一波三折，最早便有傳聞，湖人球星「詹皇」LeBron James有意找和自己共同主持Podcast節目的好友JJ Redick任教。但後續傳出，湖人球團開出大約，向NCAA康乃狄克大學（University of Connecticut）二連霸名教頭Dan Hurley遞出橄欖枝，但Dan Hurley最終拒絕邀約，並決定留在康乃狄克大學，持續挑戰三連霸。
幾經波折後，球團再次將JJ Redick視為目標人選，並在近日由《ESPN》記者Adrian Wojnarowski的報紙指出，兩方以4年3,200萬美元（約合新台幣10億元）的合約達成協議，且球團經理Pelinka非常看好Redick和球員的溝通能力和籃球智商，將會替JJ Redick配置一組菁英教練團，幫助他減少犯錯的機會。
隊史第29任教頭 喜收生日大禮
最終，湖人換帥戲碼以詹皇的理想劇本作收，知名記者Jovan Buha報導指出，明（25）日球團將召開記者會，正式任命JJ Redick為新任總教練，成為隊史上第29位總教練。值得一提的是，明日正好是瑞迪克的40歲生日，湖人特別選在這天召開記者會，也算是相當用心。